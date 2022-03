Suuri tekosaari nousee Kööpenhaminan edustalle – ympäristöjärjestöt pelkäävät vaikutusten näkyvän Suomessa asti

– Tämä on tuhoon tuomittu juttu. Lynetteholm on haitaksi ympäristölle ja koko Kööpenhaminan kaupungille, Woollhead sanoo.

Woollhead edustaa Stop Lynetteholm -kampanjaa, jossa on mukana yli 10 000 ihmistä. Aktiivinen kansanliike vaatii tekosaaren rakentamisen keskeyttämistä.

Lynetteholmin on tarkoitus vastata muun muassa nopeasti kasvavan Kööpenhaminan asuntopulaan. Seuraavien 30 vuoden aikana kaupungin edustalle tehdään 280 hehtaarin kokoinen saari, jonne voi asuttaa 35 000 ihmistä. Kauaskantoisen suunnitelman mukaan vuonna 2070 myös Kööpenhaminan metro saattaa kulkea saarelle.

Vertailun vuoksi: Tampereelle rakennettavan Näsisaaren pinta-ala on tämänhetkisen suunnitelman mukaan 13 hehtaaria.

Ympäristöministeriön mukaan Suomea informoitu

– Lynetteholm täyttää Juutinrauman syvimmän kohdan, mikä estää hapekkaan suolaveden virtaamiseen Juutinraumalla. Tällä on vaikutuksia Itämereen ja sen kalakantaan – aina Suomeen asti, Løvendal sanoo.

Suomen ympäristöministeriöstä kerrotaan Ylelle, että Tanska on aikoinaan informoinut Itämeren maita saarihankkeesta. Tällöin ympäristövaikutusten arviointi määritteli, ettei hanke aiheuta Suomeen kohdistuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Mahdolliset virheet korjataan ja projekti jatkuu

Tanskalaisten ympäristöjärjestöjen katto-organisaatio Klimabevægelsen on haastanyt By&Havnin oikeuteen Tanskan rakennuslakien kiertämisestä, mutta organisaaatio myöntää, että oikeusjuttu uhkaa tulla liian kalliiksi jatkaa.

Ympäristövaikutuksia on tutkinut myös hollantilainen riippumaton asiantuntijaryhmä, ja EU-komission pöydällä on vielä ruotsalaisen ympäristöjärjestön tekemä valitus. Myös Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri Annika Strandhäll on lähettänyt Tanskan liikenneministerille Trine Bramsenille ja ympäristöministeri Lea Wemenille kirjeen, jossa kritisoi saarihanketta (siirryt toiseen palveluun).