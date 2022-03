Tapahtuma-alalla muhii työvoimapula: moni vaihtoi koronan takia alaa – nyt tekijöitä pitäisi löytää nopeasti, sillä edessä on keikkojen suma

Lauri Tähkän lauantain suurkonsertin tekniikkaa kasataan tapahtumatekniikkayritys Creative Technology Finlandin tiloissa Vantaalla. Tähkän konsertti Tampereen areenassa on ensimmäinen iso konsertti koronarajoitusten jälkeen.

Koronasta pahoin kärsinyt tapahtuma-ala on alkanut virota, kun keikkoja pystytään jälleen järjestämään. Korona vei alan työt kokonaan ja moni siirtyi muihin hommiin.

Tapahtuma-alalle kaivataan nyt työntekijöitä, ja tilannetta vaikeuttaa se, että tapahtumista on tulossa ruuhkaa. Esimerkiksi ensi kesänä järjestetään konsertteja, joita on siirretty useaan otteeseen. Muun muassa Antti Tuiskun , Haloo Helsingin ja Sunrise Avenuen stadionkeikat Helsingissä ovat viimein toteutumassa.

Jukka Virtanen on yksi koronan takia työnsä menettäneistä tapahtumatekniikan ihmisistä. Hän toimi ennen koronaa freelancerina ja pandemian alettua kalenteri tyhjeni täysin. Aluksi luultiin, että tapahtumia voidaan alkaa järjestää pian uudelleen, mutta toisin kävi. Virtasen oli alettava etsiä muita hommia.

Hän on ehtinyt kahden vuoden aikana jakaa sanomalehtiä, olla rakennustyömailla, golfmyyjänä sekä asiakaspalvelussa verkkokaupassa. Kun Creative Finlandista tarjottiin jälleen oman alan töitä, Virtanen ei epäröinyt hetkeäkään. Nyt hän toimii keikkapaikoilla projektipäällikkönä.

– Tämä on todella siistiä, sillä tätä on odotettu todella kauan. Tuleva kesä näyttää tosi kiireiseltä, että on vain intoa täynnä, että vihdoin pääsee töihin ja oman alan hommiin.