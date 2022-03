Adina Nivukosken kolumni: Jos haluat muuttaa somekampanjalla maailmaa, varaudu pitkään savottaan

Rakkaus on rakkautta, totesi eduskunta hyväksyessään lakialoitteen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta vajaat kymmenen vuotta sitten. Aloitteen takana oli Tahdon 2013 -kampanja (siirryt toiseen palveluun) , joka vaati oikeutta avioliittoon samaa sukupuolta oleville pareille.

Minua kommentti raivostutti. Mutta Tahdon 2013 -somekampanja lohdutti: onneksi Suomessa on niin paljon ihmisiä, jotka ovat kanssani samaa mieltä.

Mutta onko kolikolla myös toinen puoli? Näinä vaihtoehtototuuksien, salaliittoteorioiden, vihapuheen ja maalittamisen aikoina tuntuu, että some voi olla myös työkalu, jolla ihmisoikeuksia heikennetään.

Jos somella haluaa muuttaa maailmaa, muutos tarvitsee vuosien idealismia ja aktivismia toteutuakseen. Muutos tarvitsee massoja, ja niitä some on hyvä keräämään. Some tekee myös tiedon jakamisesta helppoa, se tarjoaa meistä jokaiselle mahdollisuuden kertoa lähipiirillemme, mitä mieltä olemme.