Jatkuvasti likaisissa vaipoissa ja ilman pesua – Alex syntyi keskellä sotaa ja pakeni elämänsä ensimmäisinä päivinä Suomeen

Sodan keskellä syntynyt, kolmen viikon ikäinen ukrainalainen Alex Vietrov nukkuu tyytyväisenä päiväunia kajaanilaisessa kodissa. Äiti Olena Vietrova on helpottunut, mutta huolissaan. Ajatukset kääntyvät jatkuvasti Ukrainaan, jossa sodan keskellä on vielä useita läheisiä ja sukulaisia, osa heistä alueilla joilta eivät pääse pakenemaan.

Uudessa kodissa on rauhallista. Vietrova keittää kahvia ja teetä, kun ystävä Yana Suutari katsoo vauvan perään. Vietrovan 12-vuotias tytär on toista päivää kajaanilaisessa koulussa, jossa hän on aloittanut valmistavan opetuksen muiden Ukrainasta saapuneiden oppilaiden kanssa.

Vielä sodan alkaessa perhe asui Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ensimmäisten pommitusten aikaan tunnelmat olivat epäuskoiset.

– Veljeni oli meillä yökylässä. Kun kuulin pommien ääniä, veli sanoi, että se on raskauteen liittyvää vainoharhaisuutta, kertoo Olena Vietrova.

Suomessa äiti ja lapsi kävivät sairaalassa. Vietrovalla oli matala hemoglobiini synnytyksestä johtuneen verenhukan vuoksi, ja hän joutui tiputukseen. Tulossa on myös vierailu terveydenhoitajalle. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Alex syntyi maaliskuun alussa Kiovassa keskellä sotaa, joka oli alkanut viikkoa aiemmin. Vietrova lähti synnyttämään sairaalaan yhden aikaan yöllä. Hän ei saanut ottaa 12-vuotiasta tytärtään mukaan sairaalaan, vaan joutui jättämään tyttären odottamaan vieraan naisen kanssa. Vietrova kertoo, että sairaalassa ei sodan vuoksi voinut pitää valoja päällä. Hän synnytti pimeässä huoneessa, jossa oli käytössä vain pieni valo.

Vuorokausi synnytyksen jälkeen äiti ja vastasyntynyt joutuivat lähtemään kotiin, sillä sairaalaan ei voinut jäädä pidemmäksi aikaa ellei tarvinnut esimerkiksi leikkausta. Vietrova kertoo, että äitejä pyydettiin ruokkimaan lapsiaan rintamaidolla mahdollisimman paljon, koska äidinmaidonkorviketta oli vaikea saada.

Äiti ja lapsi palasivat kotiin, mutta eivät omaan asuntoonsa, sillä se sijaitsee 11. kerroksessa ja Vietrova pelkäsi pommituksia. He muuttivat asumaan asuinrakennuksen pohjakerroksessa olevaan kauppaan, jossa Vietrova oli töissä.

"Lasten ei pidä nukkua laatikoissa"

Alexin ollessa muutaman päivän ikäinen äiti päätti, että lapset on saatava turvaan.

– Lasten ei pidä nukkua laatikoissa tai lattialle levitetyllä huovalla. Hälytyksiä oli jatkuvasti, reppu oli aina valmiina. Kun hälytys tuli, piti hypätä nopeasti ylös, herättää lapset ja juosta vauva sylissä pakoon. Se oli pelottavaa.

Vanhinta lastaan, 18-vuotiasta poikaansa Vietrova ei voinut ottaa mukaan, sillä tämä ei olisi päässyt pois Ukrainasta liikekannallepanon vuoksi.

– Valitsin lähdön, vaikka olin synnytyksen jälkeen hyvin heikossa kunnossa. Kiitän tytärtäni, joka auttoi minua pakomatkassa.

Ensin perheen piti päästä pois Kiovasta. Automatka juna-asemalle kesti viisi tuntia, sillä matkalla oli paljon tarkastuspisteitä.

– En olisi ikinä uskonut, että joudun lähtemään viisipäiväisen vauvan kanssa. Asemalla istuin

portaille imettämään. Ei voinut pestä vauvaa, ei vaihtaa vaippoja tai vaatteita.

Kun perhe pääsi junaan Kiovassa, se oli niin täynnä, että siellä piti Vietrovan sanoin seistä yhdellä jalalla. Lvivistä matka jatkui rajanylityspaikalle.

– Se jäi mieleen, kun rajalle oli kolme jonoa: bussijono, henkilöautojono ja jono jalankulkijoista. Jalankulkijat olivat jonottaneet jo vuorokauden, oli miinus neljä astetta pakkasta, ja he nukkuivat lastensa kanssa asfaltilla.

Kylpyyn yhdeksän päivän jälkeen

Rajan ylityksen jälkeen Puolassa matka vei ensin Lubliniin ja sieltä junalla Varsovaan. Siellä vastaanottokeskuksessa perhe tutustui Suomessa asuvaan Yana Suutariin, joka on kotoisin Ukrainasta, mutta asunut Kajaanissa jo useamman vuoden. Suutari tarjosi perheelle mahdollisuutta lähteä bussilla Suomeen.

Suomi oli siis täysin satunnainen valinta.

– En olisi ikinä kuvitellut, että päädyn tällä tavalla Eurooppaan. Täällä on todella lämmintä ja kotoista, vaikka ulkona on lunta ja kylmä, Olena Vietrova toteaa tunnelmiaan nyt.

Jos sotaa ei olisi tullut, olisi elämä jatkunut Kiovassa. Vietrovalla oli vakituinen työ, ja hän odotti sitä, että palaisi lapsen synnyttyä takaisin töihin.

– Tytär kävi koulua ja sai harrastaa voimistelua, se oli hänen lempiharrastuksensa. Poika opiskeli yliopistossa. En olisi uskonut, että meillä alkaa sota, Vietrova kertoo.

Kun Alex pääsi Suomeen, perheellä oli edessä muodollisuudet ja haastattelut Suomen viranomaisten kanssa. Sen jälkeen vauva pääsi kylpyyn.

– Alexilla meni yhdeksän päivää ilman pesua, joten Kajaaniin saapumisen jälkeen edessä oli kylvetys. Sitten käärin hänet nukkumaan.

Alex on nukkunut levollisesti uudessa kodissa Kajaanissa, äiti kertoo. Kuva: Siiri Pohjoinen / Yle

Kaksiossa on tyttärellä oma huone, ja äiti ja vauva nukkuvat olohuoneessa. Ensimmäiset yöt perhe nukkui patjoilla. Yana Suutari toi heille vuoteet ja lahjoituksina on saatu muun muassa lapsen rattaat ja kylpyamme. Olena kiittelee ihmisten avuliaisuudesta ja auttavaisuudesta. Arki etenee rauhallisesti.

– Tytär aloitti tällä viikolla koulun, ja hän tykkää siitä kovasti. Minun päiväni menevät ruoanlaitossa ja lasten hoitamisessa, kuvailee Vietrova uutta arkea.

Vietrovat ovat saaneet asuntoonsa paljon tavaroita lahjoituksina. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Neuvolapalveluiden saatavuus vaihtelee

Suomessa äitiys- ja lastenneuvolapalvelut kuuluvat myös Ukrainasta saapuville raskaana oleville naisille ja alle kouluikäisille lapsille.

Neuvolapalveluja saadakseen Ukrainasta saapuvien äitien ja lasten tulee rekisteröityä esimerkiksi vastaanottokeskukseen tai poliisiasemalle tilapäisen suojelun oikeuksien saamiseksi. Jos näin ei tee, on oikeutettu vain kiirelliseen hotoon.

Neuvolapalveluiden saatavuus kuitenkin vaihtelee suuresti eri paikkakunnilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan haasteita on muun muassa henkilöstöresursoinnissa, rekrytoinnissa ja neuvolahenkilöstön työkuormassa. Osalla paikkakunnista koronapandemia on vienyt neuvolan henkilöstöä jäljitys- ja rokotustehtäviin. Tämä on saanut aikaan sen, että neuvolatarkastuksia on jouduttu jättämään tekemättä.

Syntynyt tarkastusvelka vaikeuttaa neuvolapalvelujen saatavuutta mahdollisesti pitkäänkin monilla paikkakunnilla, ja tilanne voi heijastua myös Ukrainasta saapuvien äitien ja lasten saamiin palveluihin, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Pia Suvivuo.

– On toivottavaa, että kunnat hakevat uusia ratkaisuja neuvolapalveluihin Ukrainasta saapuvien hoitamiseen. Vaihtoehtoina voisi olla esimerkiksi lisähenkilöstön rekrytointi, erilaiset henkilöstön osaamisen keskittämisen ja työkierron ratkaisut tai muu uudenlaisten työjärjestelyjen mahdollistaminen kunnissa, kertoo Pia Suvivuo.

Suvivuon mukaan paikkakunnilla, joilla on ennestään maahanmuuttajataustaista väestöä, on totuttu järjestämään myös tulkkipalveluja. Neuvoloissa henkilökunta, terveydenhoitajat ja lääkärit ovat tottuneet työskentelemään perheiden kanssa tulkin välityksellä ja palvelut hoituvat eri kielillä.

Erikielisten tulkkien määrästä riippuu, kuinka nopeasti ja minkä verran tulkattuja palveluita on saatavilla. Tästä löytyy isoja kuntakohtaisia eroja. Neuvolamateriaaleja on käännetty eri kielille eri kunnissa väestön tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Tukimateriaalia lapsille ja perheille on laadittu myös järjestöjen toimesta, osa ukrainan kielellä.

Niissä kunnissa, joissa maahanmuuttajataustaisia asiakkaita ei ennestään ole, ollaan enemmän uuden edessä.

– Näissä kunnissa kannattaa oppia niistä kunnista, joissa asiat ovat jo tuttuja ja oppia hyvistä käytännöistä, joita niissä on jo kehitetty.

"Toivon lapsilleni mahdollisimman hyvän tulevaisuuden"

Olena Vietrova kiittelee suomalaista terveydenhuoltoa siitä, että hän on saanut kaiken tarvitsemansa avun.

Alex heräilee päiväunilta syömään. Sen jälkeen hän jatkaa pötköttelyä ja rentoa syleissä olemista, kunnes on aika ulkoilla. Vietrova pukee lapsensa haalariin ja pakkaa sen jälkeen rattaisiin.

– Toivon ensisijaisesti, että sota Ukrainassa päättyy, ettei tulisi lisää uhreja. Ja toivon tietysti lapsilleni mahdollisimman hyvän tulevaisuuden. Tämä voi tuntua itsekkäältä, mutta viihdyn Suomessa hyvin ja toivon, että voisin asua vakituisesti täällä, kertoo Vietrova.

Ulkona perhe suuntaa kävelylle kaupungille. Koulusta kotiin saapunut perheen tytär totuttelee pyöräilemään uudella polkupyörällä ja tyytyväisen oloinen Alex käy rattaissa uusille päiväunille.

Olena Vietrova odottaa, että tytär opettaa hänelle suomen kieltä. Ensimmäinen opittu sana on kiitos, ja toinen hyvin iskostunut sana on matka. "Kun tulimme Suomeen, bussissa sanottiin usein matka, matka, matka. Se jäi mieleen, sillä se tarkoittaa ukrainaksi kohtua". Kuva: Rami Moilanen / Yle