Tältä näyttää Suomen suurin tuulipuisto – tulevaisuudessa voimaloiden koko kasvaa, mutta silloin ne pystytetään merelle

Suomen tämän hetken suurin tuulipuisto seisoo Piiparinmäessä Kajaanin ja Pyhännän rajalla. Piiparinmäen puistossa on 41 voimalaa ja Paltamon luoteisosiin on suunnitteilla vielä tätäkin suurempi, jopa 50 voimalan tuulipuisto.

Kainuussa olosuhteet ovat monella tavalla kohdallaan, ja maakunnassa on paljon mahdollisuuksia tuulivoimatuotannon lisäämiselle.

– Täällä on hyvät tuuliolosuhteet, kuten tämäkin Piiparinmäen tuulipuisto osoittaa. Ilmattarella on kolme hanketta tällä hetkellä kehityksessä Kainuun alueella, kaksi Paltamossa ja yksi Vuolijoen kylän läheisyydessä, kuvailee projektipäällikkö Petri Ainonen Ilmatar Oy:stä.

Piiparinmäki on 58 neliökilometrin kokoinen tuulipuisto harvaan asutulla seudulla. Ainosen mukaan Kainuussa on ollut helppoa perustella tuulivoimarakentamista.

– Hankkeita on kohtalaisen helppo edistää. Nyt kun meillä on täällä valmis tuulipuisto, jossa voimme hankkeita konkreettisesti esitellä paikallisille viranomaisille ja maanomistajille, se helpottaa asioiden viemistä eteenpäin.

350 metriä korkeita voimaloita suunnitteilla

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut tehokkaan tuulivoimatuotannon myös sisämaassa. Kajaanin Piiparinmäen tuulipuistossa tuulimyllyjen pyyhkäisykorkeus, eli roottorin lavan korkein käyntikohta, on 230 metriä.

Siinäkin korkeudessa tuulta riittää jo aivan eri tavalla kuin mitä tunnemme maan pinnalla seistessämme. Paltamon luoteisosiin on suunnitteilla Takiakankaan–Hukkalansalon tuulipuisto, jonne tulisi voimaloita, joiden lavat pyyhkäisevät jopa 350 metrin korkeuteen.

– Merkittävintä on, että roottorin halkaisija on kasvanut, jolloin saamme tuulta hyödynnettyä paremmin. Napakorkeus on kasvanut korkeuksiin, missä alkaa olla jatkuvaa ja tasaista tuulta. Ne ovat kaksi tärkeintä kehityskohtaa, Petri Ainonen sanoo.