Kun korona tyhjensi kalenterin, yrittäjä Kai Iiskola keksi pelastaa rapistuvat arvotalot – havittelee historiallisesta Puu-Juuasta hotellia

Yrittäjä Kai Iiskola seisoo remonttipölyn keskellä ja myöntää, että projekti on paisunut nopeasti.

– Mutta sitten ryhdyin miettimään häitä. Juuassa on ehkä viidet häät vuodessa eli häitä pitää tulla viettämään muualtakin. Ja jos tullaan muualta, pitää olla majoitus, Iiskola kertaa.

Kaksikon tavoitteena on hankkia Puu-Juuasta useita vanhoja puutaloja ja kunnostaa niihin hotellihuoneita, ravintola ja mahdollisesti minigolf-maailma.

Puu-Juuan alueella on kolmisenkymmentä vanhaa taloa. Osa on asuinkäytössä, lisäksi alueella toimii tällä hetkellä muun muassa majatalo, museo ja päiväkoti.

Houkutteleva sijainti

Puu-Juuka on Juuan kirkonkylän vanha keskusta ja sikäli poikkeuksellinen, että vanha puutalomiljöö on säilynyt näihin päiviin asti. Vanhimmat rakennukset ovat 1800- ja 1900-lukujen taitteesta, nuorimmat 1960-luvulta.

Osa taloista on päässyt ränsistymään ja Kai Iiskola näkee, että kylähotelli voisi olla niiden pelastus.

Mutta pelkästä rakennusperinnön vaalimisesta ei ole kyse, vaan Iiskola näkee, että kylähotellilla on mahdollisuus menestyä.

Ensinnäkin Juuassa on tarve majoitukselle. Nykyisin kirkonkylällä toimii pieni majatalo ja hotelli, mutta muutoin tarjolla on lähinnä mökkimajoitusta.

Toisekseen sijainti on oivallinen. Juuka on noin puolen tunnin ajomatkan päässä Kolin kansallismaisemista ja Nurmeksen Bombalta, eikä Tahkon matkailukeskukseenkaan aja kuin runsaan tunnin.

1920-luvulla rakennettu seurojentalo on yksi Puu-Juuan suurimmista rakennuksista.

Rahoitus on jo varmistunut

Kai Iiskola ja Jouni Porokka uskovat, että idyllinen kylähotelli houkuttelee matkailijoita, jotka kaipaavat jotain erilaista. Korona-aikana kiinnostus pieniä matkailukohteita kohtaan on kasvanut .

Kaksikko on asettanut alkuvaiheen tavoitteeksi, että kylähotellissa vierailisi vuodessa 15 000 ihmistä. Esimerkiksi Kolin kansallispuistossa kävi viime vuonna lähes 257 000 ihmistä, joten jo muutaman prosentin siivu siitä riittäisi kylähotellin tavoitteiden täyttymiseen.

Kylähotelli on kiinni puutalojen omistajista

Enää kyse on siitä, innostuvatko vanhojen talojen omistajat.

Vaikka kävijätavoite on maltillinen, muutama hotellihuone ei riitä, vaan toiveissa on remontoida yhteensä 70-80 huonetta.

Sellainenkin rakennus Puu-Juuasta löytyy eli kunnan omistama vanha puukoulu, joka on nykyisin kansalaisopiston käytössä.

Iiskola ja Porokka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa talo, ja kunta on sen myymistä jo selvittänyt.

Kaupan toteutuminen on kuitenkin kaikkea muuta kuin varmaa.

Hänen mukaansa idea kylähotellista on otettu Juuassa hyvin vastaan. Osa talojen omistajista on valmis kaupantekoon, osa on kiinnostunut lähtemään mukaan perustettavaan hotelliyritykseen.