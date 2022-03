Herätys: Biden korosti yhtenäisen Euroopan merkitystä Brysselissä | Nuorten parlamentti kokoontuu | Lentotaksit mullistavat ilmailua

Presidentti Biden korosti yhtenäisen Euroopan merkitystä – pääministeri Marin: "Hän mainitsi, että Suomella on vaikuttavat puolustusvoimat"

Biden korosti Brysselin-vierailunsa yhteydessä, että Venäjän vastaisista pakotteista voi tulla pitkäaikaisia. Tarkoituksena on näyttää Venäjälle, että hyökkäyksellä on korkea hinta. Myös Marinin mielestä on varauduttava pitkäkestoisiin pakotteisiin, kirjoittaa Ylen EU-kirjeenvaihtaja Rikhard Husu.