Tytöt tytöt tytöt -elokuvassa tunteet ovat suuria, seksi suostumuksellista, eikä satuprinssejä kaivata

Alli Haapasalon ohjaama raikas tyttökuvaus on niittänyt kunniaa maailman festivaaleilla. Nyt se nähdään Suomen valkokankailla.

Tytöt tytöt tytöt kuvaa kolmea käänteentekevää viikonloppua vähän alle kaksikymppisten Mimmin, Rönkön ja Emman elämässä. Niihin mahtuu huumaavaa ensirakkautta, äidinkaipuuta ja seksuaalisuuden kanssa hapuilua, äärimmäistä noloutta ja pidäkkeetöntä riemua.

Elokuva on moralisoimaton kuvaus lapsuuden ja aikuisuuden välitilasta, jossa kaikki valtava tapahtuu ensimmäistä kertaa.

Käsikirjoittajat Daniela Hakulinen ja Ilona Ahti saivat idean elokuvasta jo kymmenisen vuotta sitten. Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Tytöt tytöt tytöt sai alkunsa kymmenisen vuotta sitten, kun elokuvataiteen opiskelijat Ilona Ahti ja Daniela Hakulinen tapasivat ryhmäkäsikirjoittamisen kurssilla. Sinne piti kehittää aihe. Se lähti sitten elämään omaa elämäänsä koulun ulkopuolella, Ahti muistelee.

– Teinitytöistä ei oltu ainakaan Suomessa tehty leffaa, jollaisen olisimme itse halunneet nähdä. Tytöille esimerkiksi ystävyys on yleensä tärkein suhde, mutta usein heitä käsitellään poikien tai omien väärien valintojen kautta.

Ahti ja Hakulinen päättivät kirjoittaa elokuvan, joka katsoo tyttöjen elämää silmän tasalta. Elokuvan, josta he itse voivat tunnistaa oman tyttöytensä.

– Halusimme tehdä elokuvan, jossa ei löydetä poikaystävää, jonka tullessa kaikki ratkeaa. Meille oli tärkeää, että tytöt saavat olla keskeneräisiä, saavat tutkia itseään, ja että oman seksuaalisuutensa kanssa saa olla rauhassa ilman kenenkään tuomiota.

Aamu Milonoffin esittämä Mimmi on joutunut ottamaan aikaisin aikuisen vastuita. - Hän kuitenkin ehkä olisi halunnut olla vielä vähän aikaa lapsi, pohtii Milonoff. Kuva: Ilkka Saastamoinen

Tytöt tytöt tytöt tekee kunniaa ystävyyssuhteille. Kuva: Ilkka Saastamoinen

Lempeä ilman prinssejä

Tytöt tytöt tytöt lähti liikkeelle kertomuksena ensirakkaudesta. Nuoruuden ja aikuisuuden välissä on ajanjakso, jolloin monet isot asiat tapahtuvat ensimmäistä kertaa ja siksi ne tuntuvat erityisen hurjilta, kuvailee Daniela Hakulinen.

– Me halusimme välittää sen, miten voimakkaita tunteet voivat olla ja miten paljon ne voivat ihmistä muuttaa etenkin tuossa kohtaa elämää. Kahden tytön, Emman ja Mimmin rakkaustarina oli mukana kehittelyssä alusta asti.

Elokuvassa on rutkasti seksiä, koska päähenkilöt ovat iässä, jossa omaa seksuaalisuutta haetaan ja sillä kokeillaan.

– Uskon, että seksi kyllä pyörittää hyvin paljon nuoren ihmisen maailmaa ja mieltä, varmaan vielä enemmän kuin silloin kun itse olin tuon ikäinen. Seksi on keskeinen asia ihmisen elämässä.

Elokuvassa Emma (Linnea Leino) on Mimmin ensimmäinen, ihana ja viiltävä rakkaus. Kuva: Ilkka Saastamoinen

Koska elokuva tähtää rehelliseen kuvaukseen tyttöydestä, on seksi paitsi ihanaa, välillä myös räpeltämistä ja pettymyksentäyteistä. Eikä se edes kiinnosta kaikkia, vaikka muka pitäisi. Ilona Ahdin mukaan katsojat ovat ottaneet raikkaan otteen ilolla vastaan.

– Liikuttavinta on palaute, jossa sanotaan, että olisinpa nähnyt tällaisen kuvan aikaisemmin, jossa ei ole väliä, oletko aseksuuali, bi, tai hetero tai mitä tahansa. Sitä ei tarvitse määritellä, kun voi vain mennä ja kokea. Se on selvästi kolahtanut katsojiin.

Turvallinen maailma on vasta tulossa

Yksi asia elokuvassa on kuitenkin silkkaa fiktiota: sen tytöt ovat koko ajan turvassa. Heitä ei sheimata, ei vähätellä, ei tytötellä, eivätkä he koe väkivaltaa. Seksikin on joka kerran suostumuksellista.

Mimmiä esittävän 21-vuotiaan Aamu Milonoffin mielestä elokuvan maailma on vielä utopiaa.

– Sitä kohti kuitenkin ollaan toivottavasti menossa. Kun tyttöjen ei elokuvassa tarvitse koko ajan pelätä ympäröivää maailmaa, he saavat turvallisen tilan tutkia itseään omaan tahtiinsa ja itse määritellyillä tavoilla.

Näyttelijä Aamu Milonoffin mielestä Tytöt tytöt tytöt tekee tarkkoja havaintoja tunteista. Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Ensimmäiset käsikirjoitusversiot valmistuivat kauan ennen syksyllä 2017 liekkeihin leimahtanutta #metoo-ilmiötä. Tekijät joutuivat miettimään omiakin asenteitaan uudelleen, kun seksuaalinen häirintä nousi globaaliksi puheenaiheeksi.

– Huomasimme käsikirjoituksessa asioita, jotka aikanaan tuntuivat neutraaleilta, mutta joita emme enää allekirjoittaneet – esimerkiksi tyttöihin kohdistuvia uhkaavia tilanteita. Kun katsoimme asiaa uusin silmin, tajusimme, että fiktiossa voimme tehdä uudenlaista maailmaa, sellaista joka on turvallisempi, Ilona Ahti muistelee.

– Elokuvan tarkoitus ei ole parantaa naiskuvaa, vaan tehdä se inhimilliseksi, sanoo ohjaaja Alli Haapasalo. Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Ohjaaja Alli Haapasalo pyydettiin mukaan elokuvan kehittelyyn jo useita vuosia sitten. Myös hänelle oli äärimmäisen tärkeää, että tytöt eivät ole mitenkään uhreja tai varoittelun kohteita.

– Me halusimme tehdä valkokangasrepresentaation sellaisesta tyttöjen elämästä, josta nämä asiat puuttuvat, vaikka valitettavasti tosielämässä näitä tilanteita riittää. Suostumus on esimerkiksi tässä elokuvassa tosi luonteva asia. Se on helposti kommunikoitavissa oleva juttu, jos sen vain haluaa tehdä.

Ristiriitaisia naisia kaivataan

Tytöt tytöt tytöt on hurmannut kansainvälisen elokuvayleisön ja festivaalien raadit. Se on ensimmäinen pitkä suomalaiselokuva, joka on päässyt Yhdysvaltojen tärkeimmän elokuvajuhlan, Sundancen kilpasarjaan. Se myös voitti festivaalin yleisöpalkinnon World Cinema Dramatic -sarjassa.

Linnea Leino, Eleonoora Kauhanen ja Aamu Milonoff elokuvan lehdistötilaisuudessa. Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Ohjaaja Alli Haapasalon mielestä se kielii siitä, että entistä samaistuttavammille naishahmoille on valtava kysyntä.

– Pieni suomenkieilinen elokuva valittiin myös Berliiniin ja Lontoon BFI Flareen. Se kertoo, mikä jano tällaiselle on: moninaisille ja ristiriitaisille naisille.

Näyttelijä Aamu Milonoff uskoo, että elokuvan taika liittyy siihen, miten tarkkoja ja rehellisiä sen havainnot nuoruudesta ovat.

– Mielestäni elokuvassa on tärkeää se, että suuret tunteet ovat valideja. Nuoruudessa asiat tapahtuvat nyt ja tässä ja kaikki tuntuu lopulliselta. On ihailtavaa, kun sellaisen tärkeys tunnustetaan.

Tytöt tytöt tytöt on kerännyt suitsutusta elokuva-alan kansainvälisissä lehdissä. Kuva: Ilkka Saastamoinen

