Nuorten parlamentti aikoo laittaa ministerit koville kyselytunnilla – seuraa tästä suoraa lähetystä klo 11.55 alkaen

Nuorten parlamentin kyselytunti on kuin oikea kyselytunti, jossa kansanedustajat tenttaavat hallituksen ministereitä ajankohtaisista aiheista. Luvassa on tiukkoja kysymyksiä, sillä esimerkiksi helsinkiläinen 16-vuotias Aino Sipilä on ilmoittanut, että ympäripyöreät vastaukset eivät kelpaa.