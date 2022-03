Suomen venäjänkielisten kiinnostus vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kohtaan kasvaa – "Ei minusta välttämättä sotilasta tule, mutta en aio kotonakaan istua"

Suomessa asuvien venäjänkielisten into puolustaa Suomea tarvittaessa ase kädessä on kasvanut. Syykin on ilmeinen: Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Monet haluavat parantaa valmiuksiaan ja ovat siksi päättäneet liittyä Reserviläisliittoon, joka järjestää erilaisia maanpuolustustaitoja ylläpitäviä koulutuksia ja tapahtumia.

Tietoinen valinta kansalaisena

– Meillä jokainen hakemus käsitellään erikseen, joten siitä syystä nyt on poikkeuksellista ruuhkaa. Alkuvuodesta oli jo selvää kiinnostusta reserviläistoimintaa kohtaan, mutta suurin kasvu on tapahtunut 24.2. jälkeen, kertoo Pynttäri.

Asenne koulutuksissa kohdallaan

Venäjän hyökkäys Ukrainaan järkytti

– Olin järkyttynyt ja suunnattoman raivoissani Venäjän oikeudettomasta hyökkäyksestä Ukrainaan. Äitini on syntynyt Lvivissä. Sosiaalisessa mediassa joka kolmas ystäväni on ukrainalainen. Voisi sanoa, että meillä kävi tuuri, että kyse on Ukrainasta eikä Suomesta. Mutta kuka on seuraavana vuorossa? Haluan tietää paikkani mahdollisessa kriisitilanteessa.