Presidentti Biden korosti yhtenäisen Euroopan merkitystä Brysselin kokouksessa – pääministeri Marin: "Hän mainitsi, että Suomella on vaikuttavat puolustusvoimat"

– Tärkein yksittäinen asia jonka me lännessä voimme tehdä, on yhtenäisenä pysyminen, Biden sanoi.

– Euroopan yhtenäisyys on osaltaan edellytys sille, että presidentti Putin voidaan pysäyttää, Biden jatkoi.

– Vaihdoimme muutaman sanan presidentti Niinistön taannoisesta vierailusta ja lisäksi hän mainitsi, että Suomella on vaikuttavat puolustusvoimat.

Biden korosti Brysselinvierailunsa yhteydessä, että Venäjän vastaisista pakotteista voi tulla pitkäaikaisia. Tarkoituksena on näyttää Venäjälle, että hyökkäyksellä on korkea hinta.

Myös Marinin mielestä on varauduttava pitkäkestoisiin pakotteisiin.

– Meidän pitää tukea Ukrainaa niin kauan kuin sota on käynnissä. Pakotteet ovat meidän välineemme vaikeuttaa Venäjän toimintaa, heikentää Venäjän tilannetta ja sitä kautta saada sota loppumaan.

Ukrainaan sotaa koskevissa päätelmissä (siirryt toiseen palveluun) EU-päämiehet korostavat, että kaikki yritykset kiertää Venäjän vastaisia pakotteita on pysäytettävä. Johtajien mukaan jo asetettujen pakotteiden vaikutukset ovat olleet massiivisia.

Energia jakaa jäsenmaita

Bidenin Brysselin vierailu jatkuu tänään. Hän tapaa heti aamusta komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin , jonka kanssa hänen on tarkoitus sopia Venäjältä tuotavan nesteytetyn maakaasun korvaamisesta yhdysvaltalaisella.

– Kyllä energia on ikään kuin se iso elefantti olohuoneessa. Niin kauan kun me ostamme tuontienergiaa Venäjältä, niin kauan me rahoitamme sotaa Ukrainassa, pääministeri Marin sanoi.