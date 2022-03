HS: Helsingin ja Pietarin välisen Allegro-junan liikennöinti loppuu lauantaina

Virallisen päätöksen liikennöinnin lopettamisesta tekee VR. Yhtiö kertoi Kauppalehdelle (siirryt toiseen palveluun) torstaina olevansa valmis keskeyttämään liikenteen, jos se saa valtiolta uuden linjauksen. Allegro-junat omistavan Karelian Trains -yhtiön mukaan Allegro-liikennettä on pidetty yllä valtiojohdon toivomuksesta.

Liikennöintiä Pietarin ja Helsingin välillä on jatkettu muun muassa siksi, että Venäjällä asuvat suomalaiset ovat voineet palata kotimaahan, kun lentoliikenne Suomen ja Venäjän välillä on katkaistu. Suomalaisia on Venäjällä enää melko vähän. Allegroa ovat käyttäneet myös kotimaansa hallintoa paenneet venäläiset.