Asiantuntija Ylelle: Kiinaa on varoitettu, jos se tukee liikaa Venäjää niin seurauksia tulee

Maailmanjärjestys on rakentumissa uusiin asetelmiin, arvioivat asiantuntija Ylen aamun haastattelussa. Brysselissä kokoustivat torstaina Euroopan unionin, NATOn jäsenmaiden ja G7-teollisuusmaiden johtajat ja edustajat.

Nordic West Office -konsulttitoimiston toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä arvioi, että huippukokouksen kulisseissa keskusteltiin enemmän kuin julkisuuteen kerrotaan.

– Se mitä tapahtui, on paljon enemmän kuin mitä kerrotaan. Olen varma, että siellä mietitään kriisisuunnitelmia talouden osalta ja myös millaista turvallisuusjärjestöä ollaan rakentamassa sodan jälkeen. Viesti yhtenäisyydestä oli tärkeä. Mutta veikkaan, että historiassa tiedetään, että keskusteltiin vielä tärkeämmistä asioista, joista nyt ei voida puhua, toteaa Penttilä.

– Historiallista on, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden osallistui Eurooppa-neuvoston kokoukseen, eli EU:n korkeimman päättävän elimen kokoukseen. Tämä kertoo syvästä transatlanttisesta suhteesta, joka on enemmän kuin vain Nato, lisää Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.

Länsi tarvitsee yhtenäisyyttä myös Kiinan suhteen

Useiden johtavien suurvaltojen moninapaisesta maailmasta ollaan nyt siirtymässä kohti kaksinapaisempaa maailmaa. Torstain kokouksissa on etsitty myös yhteistä transatlanttista linjaa suhteessa Kiinaan. Tähän asti Euroopan ja Yhdysvaltain suhtautuminen Kiinan on ollut erilainen.

– Linja on nyt selvä. Kiinaa on varoitettu, jos Kiina antaa liikaa tukea Venäjälle niin seurauksia tulee. Kiina on huonossa taloudellisessa tilanteessa, voi olla, että Kiinaan pystytään vaikuttamaan, toteaa Penttilä. Hänen mukaansa Saksa on perinteisesti korostanut taloudellisia suhteita Kiinaan ja Yhdysvallat enemmän Kiinan kurissa pitämistä.

Myös Juha Jokelan mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakottaa Euroopan ja Yhdysvallat löytäään yhtenäisemmän suhtautumisen suurvaltaan. Kiinan suunta uuden maailman järjestyksen muodostumisessa on keskeinen.

– On varmaan mietitty, voidaanko Kiinalle osoittaa porkkanoita kepin ohella, jotta Kiina ymmärtäisi läntisen talous- ja poliittisen yhteisön merkityksen Kiinan hyvinvoinnille. Tämä voi olla Yhdysvaltain suunnalta toiveajattelua, mutta Euroopassakin [on] mietittävä uudelta pohjalta, kuinka Kiinaan suhtaudutaan, arvioi Jokela.

– Moninapaisuus on ollut pinnalla, mutta nyt mennään kaksinapaisuuteen. Meillä on voimakas länsiliittouma, sitten on puolet maailmasta, jotka eivät ole tuominneet voimakkaasti Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Tässä joukossa ovat Kiina ja Intia, kuvailee Penttilä.

– Kyllä tässä on meneillään uuden maailmanjärjestyksen rakentaminen, toteaa Penttilä.

Maailman muuttuessa kaksinapaisemmaksi, on valtioiden punnittava hyötyjä ja riippuvuuksia, joita niillä on nyt globaalissa yhteisössä.

– Keskinäiset riippuvuudet ovat haastettuna. Näitä eri vallat joutuvat miettimään eli mitkä ovat hintalappuja, jos irtaudutaan läntisestä talousjärjestelmästä ja talouden isoista rakenteista. Kiina joutuu harkitsemaan, mitä sillä on voitettavaa tai hävittävänä, kuvailee Jokela.

Koska uusi maailmajärjestys on vasta muotoutumassa on kysymyksiä, joihin ei vielä ole vastauksia.

– Mikä on kaksinapaisen maailman johtovaltio? Sehän ei tietenkään ole Venäjä vaan Kiina. Yhdysvaltain tavoite on padota Kiinaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Entä kuinka tiukka uudesta raja-aidasta kahden kilpailevan järjestelmän välillä tulee, se on mielenkiintoinen kysymys, pohtii Jokela.