Alamaailman miehiä on hakeutunut Suomesta Ukrainan sotaan

Nato oli kouluttanut vuosien mittaan Javorivissa muun muassa rauhanturvaajia. Ukrainan laajamittaisen sodan alkamisen jälkeen tukikohdassa on kuitenkin koulutettu muun muassa kansainvälistä aluepuolustuslegioonaa, johon on liittynyt ulkomailta sotaan saapuneita.

Mediassa on Venäjän iskun yhteydessä puhuttu kymmenistä kuolleista ja yli sadasta loukkaantuneesta, mutta Markkasen käsityksen mukaan Ukraina antoi tuhoista julkisuuteen vähättelevän kuvan.

Markkasen nimi on muutettu hänen turvallisuutensa takaamiseksi.

Rikostaustalla Ukrainaan

Markkasta ei hänen oman kertomansa mukaan kelpuutettu aikoinaan Suomessa varusmieheksi, koska hänet luokiteltiin ammattirikolliseksi. Useista lähteistä hankittujen tietojen perusteella hänellä ja hänen matkakumppanillaan on rikostaustan lisäksi vahvat kytkökset poliisin järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi luokittelemien jengien jäseniin.

Markkasen matkaan liittyviä tietoja on vahvistettu useista lähteistä, ja haastattelu järjestyi lopulta STT:n aloitteesta. STT:n käytössä on myös ollut Markkasen toimittamaa kuvamateriaalia.

Markkanen on myös taustaksi kertonut yksityiskohtaisia tietoja muun muassa legioonan rakenteesta, päivärytmistä, ruoka-annoksista ja turvallisuusjärjestelyistä.

Suomesta lähtenyt useita rikostaustaisia

Markkanen ei ole ainoa rikostaustainen henkilö, jota Ukrainan sota on kiinnostanut. Turun Sanomat kertoi aiemmin, kuinka moottoripyöräjengi Cannonballiin kuuluvat miehet matkustivat Ukrainaan aikeissa lähteä sotimaan.

Myös STT seurasi julkaisuja, joita muun muassa Cannonballin jäsenistä koostunut joukkio jakoi matkaltaan sosiaaliseen mediaan. Useista lähteistä saatujen tietojen mukaan miehet kuitenkin päättivät viime hetkillä Ukrainassa muuttaa suunnitelmaa, eivätkä he päätyneet sotavoimiin.

Mediassa on edellisten henkilöiden lisäksi esiintynyt ilmeisesti myös ainakin yksi rikostaustan omaava henkilö, jonka taustasta ei ole mediassa mainittu. Täysin selväksi on joka tapauksessa käynyt, että erilaisten väkivalta- ja ammattirikollisten piirissä on ollut kiinnostusta lähteä sotaan.