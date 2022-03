Koronaetäily loppui, mutta osa opiskelijoista ei ole palannut luennoille – Turun yliopiston vararehtori: "Kyllä se huolestuttaa"

Aino Marjamaa hymyilee leveästi: hän on vihdoin päässyt osallistumaan lähiopetukseen Turun yliopistolla.

– Se on ollut ihanampaa ja inspiroivampaa kuin osasin ajatellakaan.

Toive toteutui, kun Turun yliopisto on vaiheittain purkanut lähiopiskelurajoituksiaan ja maaliskuun alussa palattiin lähes normaaleihin lähiopetusjärjestelyihin. Maskit, etäisyydet ja hygieniaohjeet ovat edelleen päällä, mutta henkilömääriä ei enää rajoiteta.

Aino Marjamaan mielestä etäopetus ei voi korvata lähiopetusta. Parasta on mahdollisuus innostua ja oppia yhdessä.

Hänen mukaansa korona-ajan ja etäopiskelun vaikutukset voi nähdä Helsingin yliopiston vuonna 2020 tekemässä kyselyssä . Sen mukaan 60 prosenttia opiskelijoista on joko hyvin uupuneita tai suuressa uupumusriskissä. Lisäksi Marjamaan mukaan lähiopetus on pedagogisista syistä laadukkaampaa.

– Tiedän että henkilökuntakin on kärsinyt valtavasti, kun joutuu tuijottamaan mustia ruutuja. Sama kokemus on myös opiskelijoilla. On hyvin vaikeaa innostua omasta alasta, kun tuijottaa yksin läppärin ruutua, pahimmillaan tallennetta. Lähiopetuksessa parasta ovat ihmiset ja mahdollisuus oppia yhdessä.