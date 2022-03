Tässä on pentu nimeltä Slava Mariupol – koirien määrä lisääntyy kriiseissä ja ajankohtaiset ilmiöt voivat näkyä myös pentujen nimissä

Nätynki on nimennyt Lady Guard -kennelinsä ensimmäisen pentueen Venäjän sotatoimien kohteeksi joutuneiden ukrainalaiskaupunkien mukaan.

– Halusin ajankohtaiset ja kantaa ottavat nimet näille pennuille. Lapista on vaikea muuten auttaa kuin lahjoituksilla, niin täällä ollaan hengessä mukana ukrainalaisten puolesta, Nätynki kertoo.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen kertoo, että koirien kennelnimissä on muoti-ilmiöitä kuten lasten nimissäkin. Yleensä nimet ovat kuitenkin populaarikulttuurin ilmiöistä, kuten tv-sarjoista tai artisteilta sekä urheilumaailmasta.

Esimerkiksi Game of Thrones ja Harry Potter ovat antaneet inspiraatioita monien koirien nimiin, mutta suuresta koirajoukosta löytyy myös presidenttejä ja hirmuhallitsijoita.

Kenneliiton jalostustietojärjestelmän perusteella kymmenet suomalaiskoirat on nimetty Obaman tai Putinin mukaan, mutta joukossa on myös muutama Hitler ja Stalinkin. Myös Urkki on ollut suosittu nimi.