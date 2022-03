Ylen kysely keskustan puoluevaltuustolle: liki kaksi kolmasosaa vastaajista kannattaa Suomen jäsenyyttä sotilasliitto Natossa

Keskustan puoluevaltuustossa Nato-jäsenyyden kannatus näyttää samansuuntaiselta kuin se on ollut kaikkia suomalaisia koskevissa mielipidetiedusteluissakin .

Ylen kyselyyn vastanneista puoluevaltuuston jäsenistä enemmistö, liki kaksi kolmasosaa kannattaa Nato-jäsenyyttä. Mielipiteensä kertoneista puoluevaltuuston jäsenistä 46 (eli 63 prosenttia vastanneista) on Natoon liittymisen puolesta, vastustajia on 10 (eli 14 prosenttia). Kantaansa ei osaa sanoa 17 valtuutettua (eli 23 prosenttia vastanneista).

Kyselyyn vastasi hieman yli puolet valtuutetuista. Keskustan puoluevaltuustossa on 135 jäsentä ja vastaajia oli 73.

Jos koko puoluevaltuuston kannat jakautuisivat samoin kuin reilu puolet valtuustosta on vastannut, niin Nato-jäsenyydellä olisi selkeä enemmistön kannatus.

Mutta – kun tulosta arvioi, on hyvä huomata, että todennäköisesti kyselyyn ovat vastanneet muita innokkaammin he, joilla on selkeä mielipide asiasta. Moni miettii vielä kantaansa tai ei ainakaan halunnut sitä kyselyssä kertoa.