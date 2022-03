Ukrainan pakolaiset joutuvat matkustamaan jopa satoja kilometrejä lähimpään vastaanottokeskukseen Itä-Suomessa – johtaja pahoittelee tilannetta

Ukrainan sotapakolaisten elämä Itä-Suomessa on alkanut kangerrellen.

Ensimmäisenä ukrainalaisten pitää käydä tekemässä poliisiasemalla tilapäisen suojelun rekisteröinti. Kyseessä on turvapaikkahakemusta kevyempi ja nopeampi tapa saada vuoden mittainen oleskelulupa Suomeen.

Seuraavaksi ukrainalaisten on rekisteröidyttävä vastaanottokeskukseen saadakseen sosiaali- ja terveyspalvelut, vastaanottorahaa ja oikeuden käydä koulua, päästä päivähoitoon ja työskennellä.

Ongelma on, että Itä-Suomen ainoa vastaanottokeskus on Mikkelissä, eikä Maahanmuuttovirastolla ole muualla Itä-Suomessa yhtään työntekijää.

Rekisteröinti on tehtävä henkilökohtaisesti paikan päällä.

– Tällä hetkellä ukrainalaisia on ympäri Suomea majoittuneena ja sijoittuneena eri kunnissa eikä meillä ei ole vastaanottokeskuksia tai yksityismajoituksen palvelupisteitä jokaisessa Suomen kunnassa, toteaa Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen .

Maahanmuuttovirasto avaa monta uutta vastaanottokeskusta eri puolille Suomea. Esimerkiksi Joensuuhun ja Kuopioon avataan molempiin vastaanottokeskukset huhtikuun alkuun mennessä, mutta tilanne on juuri nyt erityisen vaikea.

Mikkelin vastaanottokeskuksen ruuhkat ovat johtaneet muun muassa siihen, että rekisteröitymään tulleita on jouduttu käännyttämään pois ja pyydetty tulemaan uudelleen seuraavana päivänä.

Vastaanottokeskuksessa jonottaa päivittäin kymmeniä ihmisiä

Mikkelin vastaanottokeskus on ruuhkautunut. Ukrainan pakolaisia riittää päivittäin useita kymmeniä, jopa enemmän kuin 50 istumassa, jonottamassa ja odottamassa.

– Ei pitäisi olla niin, että ihmisten arki on pelkkää odottamista. Olen henkilökohtaisesti pahoillani kaikesta siitä odottamisesta, josta meidän asiakkaat joutuvat pitkien etäisyyksien takia kärsimään, kertoo vastaanottokeskuksen johtaja Otto Leppä .

– Ukrainalaisia on ympäri Suomea majoittuneena eri kunnissa eikä meillä ole vastaanottokeskuksia jokaisella paikkakunnalla, toteaa Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen.

Tilapäistä suojelua on hakenut nyt noin 10 000 ukrainalaista. Maahanmuuttoviraston mukaan vastaanottokeskukseen rekisteröityminen kestää tavallista pidempään, koska ihmisiä on niin paljon.

Yhteensä Mikkelissä on käynyt rekisteröitymässä satoja ukrainalaisia. Yhden asiakkaan palvelu kestää noin 15 minuuttia, jos asiat sujuvat ilman ongelmia.

Mikkelin vastaanottokeskus on Itä-Suomen ainoa, kun muut alueen vastaanottokeskukset lakkautettiin muutama vuosi sitten.

Työvoiman riittävyys ongelma jo nyt – kutsutaanko eläköityneitä sosiaalityöntekijöitä riviin?

Vastaanottokeskus on auki päivittäin klo 22 saakka. Ylityöllistetyt työntekijät tekevät, minkä ehtivät.

Leppä ei osaa vastata, missä ukrainalainen yöpyy, jos on tullut Mikkeliin pitkän matkan takaa esimerkiksi Joensuusta.

Maahanmuuttovirasto neuvoo ukrainalaisia olemaan etukäteen yhteydessä vastaanottokeskukseen ja sopimaan etukäteen sopivasta käyntiajasta. Ylijohtaja Kähkösen mukaan asiaan sopiminen on järkevää, jotta tulkkauksen järjestäminen onnistuu.

Tilanne on vaikea, sen Leppä myöntää suoraan. Maahanmuuttovirasto on viime vuosina lakkauttanut vastaanottokeskuksia, eikä resursseja ole riittävästi. Pulaa on työntekijöistä ja tulkeista. Esimerkiksi Joensuussa pohditaan eläköityneiden sosiaalityöntekijöiden kutsumista töihin pian avattavaan vastaanottokeskukseen.