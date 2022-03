Turku Energia on jumissa Fennovoima-osakkuudensa kanssa – Toimitusjohtaja: "Sopimukset eivät siitä muutu, vaikka pomppisi tasajalkaa ja sanoisi, etten enää tahdo"

Turku Energia arvioi, että Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalahankkeesta poisjättäytyminen on lähes mahdotonta.

– Meillä on rahoitusvelvollisuus. Se, että Venäjä on hyökännyt ja sotii Ukrainassa ei ole muuttanut juridista sopimusta. Samalla tavalla kuin se asunnon omistaja pääsee irti omistuksestaan ja velvoitteistaan ainoastaan myymällä asuntoyhtiön osakkeet, niin samalla tavalla mekin pääsemme tästä projektista irti ainoastaan myymällä osakkeet jollekin. Eipä ole ostajia, Honkanen sanoo.

Ulospääsyä ei ole

Honkasen mukaan ulospääsyä tilanteesta ei ole. Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun) Turun kaupungin konsernijaoston varapuheenjohtaja Ville Tavio sanoi, että Turku irtaantuu projektista, mutta Honkanen sanoo, että asia ei ole niin yksinkertainen ja sen he ovat Turun kaupungille kertoneet.

– Sitten se on eri asia, jos jonain päivänä tulevaisuudessa kaikki omistajat yhdessä, eli myös laitostoimittaja, ja omistaja, Rosatom, yhteisymmärryksessä päättävät lopettaa projektin jollain ehdoilla. Silloin ulospääsy on mahdollista, mutta tällaista ei ole tiedossa. Ainoa mahdollisuus on siis myydä osakkeet, joita kukaan ei halua ostaa.