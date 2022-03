Analyysi: Eurooppa voi päästä eroon Venäjän energiasta jo tänä vuonna, mutta se vaatii entistä hurjemman vihreän siirtymän – näin se saataisiin aikaan

Digiloikasta ilmastoloikkaan

Venäjältä tuodaan fossiilisia polttoaineita, ja sodan seurauksena niistä siirrytään uusiutuviin energialähteisiin todennäköisesti nopeammin kuin EU on tavoitellut.

EU:n on tarkoitus irrottautua Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista kokonaan lähivuosina.

Jo kuluvan vuoden loppuun mennessä EU-komissio haluaa korvata suurimman osan Venäjältä tuotavasta maakaasusta. Kaikkein suurin työ on kaasuvarastojen täyttäminen syksyksi, jotta kotien lämmitys voidaan varmistaa ensi talvena.

Alla olevassa grafiikassa on kuvattu, millä venäläisen kaasun jättämää aukkoa voisi täyttää. EU-komissio ja Kansainvälinen energiajärjestö IEA ovat tehneet uuden energian tarpeesta omat laskelmansa.

Komission ja IEA:n pylväissä on kiinnostavia eroja. EU-komissio esimerkiksi uskoo, että nestekaasua pystytään hankkimaan muualta maailmasta peräti 50 miljardia kuutiometriä.

Teoria on toista kuin käytäntö

Piuhojen riuhtaisu kerralla irti on kuitenkin hyvin hankalaa toteuttaa käytännössä. Ajatushautomo Bruegelin (siirryt toiseen palveluun) mukaan ilman Venäjän kaasua on mahdollista selvitä, mutta se vaatii vaikeita päätöksiä.

Putinin hyökkäyksen vuoksi "kaikilla" on nyt intressi sijoittaa oman energian tuotantoon ja kysyntä on jo huipussaan, Suomen Energiateollisuus ry:ssä arvioidaan. Sen sijaan kyky tuottaa uudenlaisia energiateknologioita on rajallinen.