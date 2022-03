Putin aikoo myydä kaasua vain ruplia vastaan – Suomen Pankin asiantuntija: “Vaikea nähdä taloudellista järkeä”

Linjaus herättää hämmennystä venäläisen kaasun ostajien keskuudessa sekä Euroopassa että Aasiassa. Epätietoinen tilanteessa on myös Suomen suurin venäläisen kaasun ostaja Gasum.

– Nykyinen sopimus on kuitenkin euromääräinen, ja sillä toistaiseksi mennään. Muutos vaatisi sopimuksen muuttamista.

Gasumin sopimusten toinen sopijapuoli on venäläinen kaasujätti Gazprom. Väisäsen mukaan Venäjältä ei olla oltu yhteydessä asian suhteen – eikä Gasumkaan ole asiassa Venäjälle soitellut.

Muutkaan yritykset eivät ole Putinin linjausta vielä laajasti kommentoineet. Poikkeuksen tekee itävaltalainen energiayhtiö OMV. Se on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun) maksavansa jatkossakin euroilla, koska niin on sopimuksiin kirjattu.

“Vaikea nähdä taloudellista järkeä”

– En usko, että tässä on kyse pakotteiden kierrosta. Enkä myöskään usko, että hintojen määräämistapaa haluaa juuri nyt kukaan muuttaa.

– Kaasumyyjä Gazpromilla on jo velvoite kotiuttaa ainakin 80 prosenttia tuloistaan Venäjälle ruplina. Yhtiö vie siis eurot Moskovaan ja ostaa niillä siellä ruplia jostain venäläisestä pankista, Korhonen kuvaa.

– Eurojen nettomäärä on molemmissa skenaarioissa sama. Tässä on vaikea nähdä taloudellista järkeä, Korhonen sanoo.

Yritykset odottavat

– Tähän odotetaan poliittista vastausta, koska tämä on Venäjänkin puolelta poliittinen avaus, Vuorio sanoo.

– Yleisesti ottaen maakaasu on ollut Venäjän vahvin pelikortti. Ei ollut odottamatonta, että he sitä haluaisivat myös käyttää. Viime päivinä on nähty kaasun hinnan nousua ja ruplan vahvistumista osittain juuri Putinin vaatimuksen seurauksena.