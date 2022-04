Asta Lepän kolumni: Kun työnhakija laittaa peliin koko elämänsä, voisiko häntä kunnioittaa hiukan enemmän?

Lähivuosienaikana olen hakenut kymmeniä vakituisia työpaikkoja. Olen myös seurannut vierestä, kuinka pitkälle koulutetut ystäväni ja tuttavani tekevät ihan samaa. He etsivät oman alansa töitä – vähääkään nirsoilematta. Eräs ystäväni haki muun muassa yli 600 kilometrin päähän toiselle puolelle Suomea.

Ja ikäsyrjinnästähän ei voi tietenkään olla kyse. Sehän on kielletty laissa…

Se, mikä työnhaussa puhuttaa lähipiiriäni eniten, on kuitenkin läpinäkyvyys. Tai pikemminkin läpinäkymättömyys. Usein jää täydelliseksi arvoitukseksi, miksi itseä ei valittu tai kutsuttu edes työhaastatteluun. Kunnallisissa rekrytoinneissa on avattu usein lyhyesti loppusuoralle päässeiden työkokemus ja kerrottu, kuka sai paikan, mutta sekään ei selitä, miksi itse jäi jälleen kakkoseksi.

Ei ole työnhakijalle kovin mieltä ylentävää hautoa itsekseen, oliko koko hakuprosessi jonkinlainen makaaberi teatteriesitys, kun paikkaan valittiin taas kerran työtä jo pitkään sijaistanut ihminen tai joku yrityksen sisältä. Sisäinen rekrytointi on työnantajalle tietysti edullista ja usein huomattavasti riskittömämpää. Mutta mihin sitten tarvitaan se julkinen haku? Mitä järkeä on pompottaa kymmeniä ihmisiä ja herättää heissä toivoa ja intoa?

Yritystenkin kannattaisi muistaa , että automaattivastauksella yhtiö luo myös omaa yrityskuvaansa. Paha kello kiirii kauas. Jos – kuten muuan ystäväni – valmistelee työhaastattelua varten erittäin vaativan powerpoint-esityksen ja matkustaa sitten satoja kilometrejä paikan päälle esittämään sen haastattelijoille, on kohtuullisen törkeää saada palkaksi monistettu koneviesti.

Innostunut työnhakija esittää ideoitaan ja repii auki sieluaan, mutta vastassa on uutistenlukijoita muistuttava ilmeetön raati.

Yhtä törkeää on myös välinpitämätön tai ikävä käytös haastattelutilanteessa, jollaisesta eräs Face-tuttuni kertoi kokemuksiaan. Työnhakijalle tilanne on usein “minä panin peliin koko elämän, mutta sain vain salmiakkia” -tyyppinen. Innostunut työnhakija esittää ideoitaan ja repii auki sieluaan, mutta vastassa on uutistenlukijoita muistuttava ilmeetön raati, joka vilkuilee välillä kyllästyneenä kelloaan. Pöydän toisella puolella näytellään vaikeasti tavoiteltavaa kuin huippumalli treffeillä. Face-tuttuni kysyi aiheellisesti: “Miksi ihmeessä haluaisin sellaiseen paikkaan töihin?”