Julkinen sektori on taistellut samapalkkaisuudesta koko vuosituhannen alun, mutta tulos on ristiriitainen, sanovat asiantuntijat

Jopa 13 000 uhkasi irtisanoutua

Tähtäimessä samapalkkaisuus

– Esimerkiksi sote-ala on ollut aina alipalkattu, ainakin näin Tehy ja Super ovat kokeneet. Kehitys on ollut masentavan hidasta, ja se on asia, joka on aina kiukuttanut liittoja, Laakso sanoo.