Kansallisoopperassa saa ensi-iltansa harvinainen all male -teos: Billy Budd muuttui Ukrainan sodan vuoksi pelottavan ajankohtaiseksi

– Billy Budd on hyväsydäminen, avoin, innokas nuorimies ja sinisilmäinen. Hän uskoo hyvään. Ja se koituu hänen kohtalokseen, sanoo nimiroolin laulava baritoni Ville Rusanen .

– Ooppera käsittelee ihmisten välisiä suhteita. Siinä on yksilö vastaan järjestelmä, oikeus, oikeudentaju ja toisaalta lait, joita pitää noudattaa, Rusanen sanoo.

Billy Budd on sijoitettu Kansallisoopperan tulkinnassa sukellusveneeseen.

Pasifisti levitti aatetta musiikilla

Britten näyttää, mitä sota voi tehdä yksilölle. Pohjimmiltaan Billy Budd on Hannu Linnun mielestä draama yksin jäävästä yksilöstä.

Billy Budd on ensimmäinen säveltäjä Benjamin Brittenin ooppera, jonka ylikapellimestari Hannu Lintu johtaa.

Britten jäänyt Suomessa varjoon

Billy Budd on Hannu Linnulle ensimmäinen Brittenin ooppera, jonka hän johtaa. Säveltäjän tunnetuin ooppera on läpimurtoteos Peter Grimes (1945).

– Olen ollut muutenkin aika vähän Brittenin musiikin kanssa tekemisissä, mikä on melko suomalainen ilmiö, Lintu sanoo.

Ylikapellimestarin mukaan suomalainen musiikki on Britanniassa kovassa huudossa, mutta kaava ei toimi toisinpäin. Meillä ei yllättäen tunneta brittiläistä musiikkia yhtä hyvin.

– Olen itse ollut tämän asetelman uhri. Billy Buddin kautta olen huomannut, että Britten on suurenmoinen säveltäjä.

Miksi sitten Britten on jäänyt Suomessa varjoon? Lintu arvelee syyksi sitä, että Brittenin musiikkia ei pidetä yhtä modernina kuin muuta 1950-luvulla sävellettyä eurooppalaista musiikkia.

– Olemme ajatelleet täällä Suomessa, että Britten on traditionaalinen, tonaalinen, yleisöön menevä säveltäjä, että eihän se nyt käy, kun eletään moderneja aikoja.

Lintu kertoo, että Britten on opettanut hänelle, että musiikin ei tarvitse olla monimutkaista, kun tarina on monimutkainen.

All male -ooppera kyseenalaistaa sodan

Billy Buddista tekee erityisen se, että siinä on pelkkiä miesrooleja. Alkuperäinen Herman Melvillen tarina sijoittuu 1700-luvun sotalaivaan, mikä selittää painotusta miehiin.

Silti se voi kiinnittää huomiota aikana, jolloin all male paneleihin suhtaudutaan kriittisesti. Rusasen mielestä Billy Buddia on kuitenkin ollut samanlaista tehdä kuin mitä tahansa muuta oopperaa. Hän kiittelee tiimin yhteishenkeä.

– Lähes kaikki tunnemme toisemme entuudestaan. Siellä on oikeastaan poikkeuksellisen paljon rooleja ja se tuo erilaisia kivoja karaktäärejä lavalle.

– Siinä on miesäänen koko kirjo poikasopraanosta alimpaan bassoon. Se menettää merkityksensä, kutsutaanko jotakuta tenoriksi tai baritoniksi. Me kuuntelemme vain sitä, minkä värisiä ääniä siellä on, Hannu Lintu sanoo.