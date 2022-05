– Vaikka huoneesta, jossa on tapahtunut pahoinpitely, löytyy tölkki, jossa on jonkun henkilön dna:ta, niin sehän ei todista, että tämä henkilö on ollut siellä huoneessa. Siitä ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä. Se mitä on tapahtunut, pitäisi selvittää kuulusteluilla, mutta tämä jää toisinaan tekemättä.