Ukrainalaispakolaisten rekisteröinti poliisilaitoksilla tuottaa työtä – Helsingin poliisilla nyt kymmenkertainen työmäärä normaaliin nähden

Kasvava ukrainalaispakolaisten määrä on näkynyt Uudenmaan poliisilaitoksilla työtehtävien muutoksilla ja resurssien siirtämisenä.

Porolan mukaan Helsingin poliisi rekisteröi päivittäin noin satakunta Ukrainasta saapuvaa ihmistä. Tulkeista on niukkuutta , vaikka todellista pulaa ei vielä ole. Poliisi käyttää viralliseen asiointiin virallisia ammattitulkkeja.

Porolan mukaan rekisteröinti kestää tämän hetken nopeutetulla käsittelyllä noin 20–30 minuuttia per henkilö.

Torstaihin mennessä yhteensä 12 391 Ukrainan kansalaista on hakenut kansainvälistä suojelua Suomesta Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Suurin osa tulijoista on naisia ja lapsia

Porolan mukaan Helsingin poliisille rekisteröityvistä ukrainalaispakolaisista valtaosa on naisia ja lapsia. Tilanne on sama myös Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksilla.

– Lähes kaikki hakijat ovat perheitä. Pieniä lapsia tai aikuisia naisia. Mukana on myös yksittäisiä iäkkäämpiä miehiä, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikomisario Aapo Isoaho .

Isoahon mukaan tulijoiden reaktio poliisiasemilla on yleensä helpotus.

– He ovat huojentuneita päästyään turvalliseen paikkaan, mutta samalla väsyneitä. Monet ovat joutuneet tekemään pitkän matkan päästäkseen sota-alueelta tähän pisteeseen, Isoaho sanoo.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on torstaihin mennessä rekisteröity 485 turvapaikkahakemusta maaliskuun aikana. EU mahdollisti tilapäisen suojelun hakemisen 9. maaliskuuta eteenpäin, jonka jälkeen Itä-Uudenmaan poliisi on rekisteröinyt 1 100 tilapäisen suojelun hakemusta.

Itä-Uudenmaan poliisia työllistävät etenkin Helsinki-Vantaan lentokentän kautta saapuvat ihmiset. Kiireisimpinä päivinä hakemuksia on tullut yli 160 päivässä.

– Tulijat ovat olleet hiljaisia, väsyneitä, järkyttyneitä ja nälkäisiä. Moni on myös rahaton. Viime päivinä on tuntunut siltä, että tulijat ovat yhä traumatisoituneempia. He tulevat suoraan sodan jaloista, sanoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikomisario Markku Koskimäki.