Sotaa on jatkunut jo yli kuukauden, ja osaa Ukrainan kaupungeista ei tunnistaisi entisekseen.

Asuinlähiöiden valtavat kerrostalot, keskustojen kauppakadut ja historialliset rakennukset on tulitettu kivimurskaksi. Miljoonia ihmisiä palvelleesta infrastruktuurista, kuten maanteistä, vesijohdoista ja sähköverkoista, on tullut käyttökelvottomia. Kahvilat ja kauppakeskukset ovat hiljentyneet.

Tässä jutussa näytämme, miten sota on muuttanut Ukrainan kaupunkeja, joihin Venäjä on kohdistanut eniten pommi- ja ohjusiskuja.

Pahiten on kärsinyt Kaakkois-Ukrainassa Asovanmeren rannalla sijaitseva Mariupolin satama- ja teollisuuskaupunki. Venäjä aloitti sen tulittamisen heti hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä ja jatkaa sitä edelleen.

Mariupolin kaupunki on Venäjän joukkojen piirittämä, ja sen asukkailla ei enää viikkoihin ole ollut sähköä, kaasua, ruokaa tai puhdasta vettä. Venäjä on myös estänyt humanitaarisen avun kuljettamisen kaupunkiin.

Noin 450 000 asukkaasta valtaosa on paennut, mutta 100 000 ihmisen uskotaan olevan loukussa kaupungin raunioissa. Vielä aivan viime päivinäkin tuhannet ovat onnistuneet poistumaan piiritetystä kaupungista autoillaan .

Joka tapauksessa ruumiita on niin paljon, ettei kaikkia ole voitu haudata.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan ainakin 23 sairaalaa tai muuta terveydenhuollon rakennusta, 330 koulua ja 27 kulttuurirakennusta on joutunut venäläisten kohteeksi Ukrainassa.