Turku haluaa eroon Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta – ei näe edellytyksiä rakennusluvan myöntämiselle

Maanantaina 28. maaliskuuta kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että Turun kaupunkikonsernin tavoitteena on irtautua Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeesta, mikäli hankkeen osakkaana tai laitetoimittajana on Rosatom taikka muu venäläinen toimija.

– Kansainvälispoliittisen tilanteen kiristymisen vuoksi hankkeen toteutumiselle on muodostunut huomattavia epävarmuustekijöitä, kirjoittaa Turun kaupunki tiedotteessaan.

Turku hoputtaa valtiota

Päätösesitystä on edeltänyt Turku Energialle tehty selvityspyyntö, jossa Turku Energialta on kysytty miten ja millä ehdoin irtautuminen on mahdollista, mitkä ovat Turku Energian velvoitteet Voimaosakeyhtiö SF OY:n osakkaana, mitkä ovat irtautumisen taloudelliset vaikutukset ja mitkä ovat merkittävimmät juridiset riskit liittyen irtautumiseen.