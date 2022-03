Pitkän teatteriuran jälkeen Inkeri Mertanen vaihtoi suuntaa: nyt hän on Salattujen elämien kulttihahmo Dahlia Mustavaara, jota fanittavat myös teinit

– Jutta ja Dahlia, no huh huh! He todellakin ovat suorastaan äärimmäiset vastakohdat, ja siellähän on tietenkin takana molemminpuolinen mustasukkaisuus, Dahlia Mustavaaraa näyttelevä Inkeri Mertanen toteaa ja ehkä vähän samalla huokaiseekin.