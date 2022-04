Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Nettisivu pysyy valkoisena sekunti toisensa jälkeen. Sitten ruudulle napsahtaa ilmoitus "connection failed" – yhteys epäonnistui.

Tähän kokemukseen saat tottua, kun yrität etsiä Venäjällä netistä tietoa Ukrainan sodasta.

Juuri nyt olet jossain Moskovan itäpuolella. Olet pian lähdössä ravintolaan tapaamaan ystäviäsi. Osa heistä on sitä mieltä, että Ukrainassa on meneillään jotain muutakin kuin pieni sotilasoperaatio. Päätät vilkaista itse, mitä Ukrainassa tapahtuu.

Menet nettiin ja avaat Googlen sivun. Kirjoitat hakukenttään "украинская военная операция" eli "Ukrainan sotilasoperaatio". Sellaiseksi presidentti Vladimir Putin, tv-juontajat ja Venäjän viranomaiset hyökkäyssotaa kutsuvat.

Ensimmäiset hakutulokset vievät eri medioiden sivuille, joissa seurataan Ukrainan tilannetta hetki hetkeltä.

Esimerkiksi tällaisia uutisia näet.

Kaikki Googlen hakutulokset ensimmäisellä sivulla vievät venäläisten medioiden sivuille.

Koska sotaan kriittisesti suhtautuva uutisointi on Venäjällä kielletty kovan rangaistuksen uhalla, näkyviisi tulee ainoastaan Venäjä-mielistä sisältöä. Venäjän sotastrategiaan kuuluu valheiden ja propagandan levittäminen.

Kaksi Googlen hakutulosta johtaa valtiollisen Tass-uutistoimiston sivuille. Sitä Venäjän hallinto käyttää suoraan omana tiedotuskanavanaan.

Seuraavat linkit vievät pietarilaiselle DP-sivustolle, joka kertoo keskittyvänsä talousuutisiin. Sen omistaa kansallinen mediayhtiö NMG, jonka johtajiin kuuluu muun muassa Vladimir Putinin rakastajatar Alina Kabajeva.

Googlen tulosten kärkeen nousee myös Kreml-mielisen RBC:n uutissivusto. Esimerkiksi Youtube ei enää näytä RBC:n videoita propagandan vuoksi.

Kaikkien auki klikkaamiesi uutisen pääsisältö on sama: ukrainalaiset taistelijat ovat suureksi vaaraksi siviileille ja Venäjän sotilaallinen voima on suurta. Länsi heittelee kapuloita Venäjän rattaisiin, mutta sillä ei ole kovin suurta merkitystä.

"Väliaikaisesti Venäjän federaation markkinoilla on harvempia brändejä kuin ennen, mutta tämä ei tarkoita, että venäläiset joutuisivat ongelmiin. Tärkeimmät päivittäistavaroiden tuottajat ovat ystävällisiä maita, jotka eivät ole kiinnostuneita lopettamaan tuontiaan", kertoo kauppa- ja teollisuusministeriö uutissivusto DP:n mukaan.

Google-haun mukaan kaikki on siis päällisin puolin kunnossa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Seuraavaksi päätät etsiä tietoa toisesta hakukoneesta, venäläisestä Yandexista.

Yksi ystävistäsi on nimittäin sitä mieltä, että Ukrainassa on sota, ei pelkkä sotilasoperaatio. Päätät huviksesi katsoa, mitä siitä sanotaan.

Kirjoitat Yandexiin "Украина война" eli "Ukraina sota". Käytät tavallisesti Yandexia usein. Se on Venäjällä Googlen jälkeen suosituin verkkohakupalvelu.

Tältä näyttää ensimmäinen osuma.

Toisessa hakutulosten kärkeen ilmestyvässä jutussa haastatellaan sotilasasiantuntijaa, turvallisuusneuvoston jäsentä Alexander Mihailovia. Jutussa ihmetellään, miksi ukrainalaiset haluavat tehdä vastarintaa. Mihailov väittää jutussa, että Venäjän armeija ei olisi vaarallinen tavalliselle kansalle.

Tosiasiassa venäläisjoukot ovat kiduttaneet, raiskanneet ja teloittaneet ihmisiä eri puolilla Ukrainaa. Todisteita yhteensä ainakin satojen siviilien murhista on löydetty esimerkiksi Butšan, Borodjankan ja Trostjanetsin kaupungeista.

Silti useissa Yandexin tarjoamissa uutisissa väitetään, että ukrainalaiset käyttävät siviilejä ihmiskilpinä. Yhdessä jutussa kerrotaan selvästi räikeän valheellinen tarina Mariupolin kaupungin lapsista.

Jutun mukaan "ukrainalaississit" tappoivat kahden pienen lapsen vanhemmat ja yrittivät sitten piilotella näiden lasten takana. "Sissit" varastivat perheen auton ja yrittivät ajaa sillä pois kaupungista humanitaarista käytävää pitkin, mutta venäläissotilaat saivat heidät kiinni.

Todellisuudessa kymmenet tuhannet siviilit ovat Mariupolissa loukussa katastrofaalisissa oloissa, koska Venäjä on toistuvasti tulittanut humanitaarisia käytäviä, joita pitkin ihmisiä on yritetty evakuoida.

Väitteet “ukrainalaississien” toimista Mariupolissa on julkaissut Voenhronika-niminen Venäjän sotahistoriasivusto, joka kertoo innostuneeseen sävyyn Venäjän entisistä ja nykyisistä sodista eri puolilla maailmaa.

Samalla sivustolla Syyrian sodasta esitellään videota, joka kirjoittajan mukaan todistaa, miten syyrialaiset "rakastavat" venäläisjoukkoja.

Yandexin hakutulosten kärkeen nouseekin yllättävän paljon blogeja ja harrasteryhmien sisältöjä. Niissä toistetaan samaa väitettä siitä, että Ukrainan siviiliuhrit ovat ukrainalaisten omaa syytä.

Klikkaat auki vielä yhden Yandexin etusivun linkin. Se vie fishki.net-sivustolle, joka esittelyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) sisältää pelkästään käyttäjien itse tuottamia tekstejä. Sivustolla ei siis ole toimitusta lainkaan, ainoastaan moderaattorit.

Avaamasi linkki vie Fishkin käyttäjän juttuun, jossa kerrotaan Ukrainan sodan olevan vasta alkua.

Googlen ja Yandexin tarjoamien uutisten perusteella on ilmeistä, että Venäjä on hyvällä asialla Ukrainassa. Miksi sitten lempivaatekauppasi Uniqlo on pitänyt ovensa kiinni (siirryt toiseen palveluun) jo viikkoja ja lempihajuvetesi on kaupoista loppu?

Päätät vielä kokeilla, löytyisikö amerikkalaiselta Googlelta vastauksia venäjänkielisellä haulla "Ukraina sota".

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Jos olisit jossain muualla kuin Venäjällä, saisit tietää, että linkin otsikko jatkuu: ”piiritetyssä Mariupolissa 100 000 ihmistä vailla ruokaa, vettä ja lääkkeitä” Nyt et pääse sivulle, koska BBC on Venäjällä blokattu. Samasta syystä et pääse lukemaan myöskään Deutsche Wellen uutisia.

Kokeilet jokaista linkkiä. Pian selaimesi on täynnä välilehtiä, joissa lukee “problem loading page”, sivun lataaminen epäonnistui.

Googlen kymmenestä ensimmäisestä hakutuloksesta pääset avaamaan vain kaksi. Molemmat vievät venäjänkieliseen Ukrainan sodasta kertovaan Wikipedia-artikkeliin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Googlen hakutulosten kärkeen nousee myös muutama Venäjän hallintoon kriittisesti suhtautuva venäjänkielinen verkkosivu. Näitä ovat esimerkiksi Yhdysvaltain rahoittamaan Radio Free Europe -organisaatioon kuuluva Svoboda-sivusto, Krimin uutiset sekä Latviasta käsin toimiva, suosittu Meduza-sivusto.

Otsikoiden mukaan näiden medioiden jutuissa pohditaan muun muassa sitä, milloin ja miten Ukrainan sota voisi päättyä. Yhdessä uutisessa esitellään venäläisisraelilaisen taiteilijan satiirista animaatiosarjaa Venäjän hyökkäyksestä.

Näitäkään juttuja et saa auki.

Samoin käy ukrainalaisen Pravda-lehden uutiselle, jonka otsikossa lukee “Vetoomus lukijoille”. Kun linkkiä klikkaa, ruudulle ilmestyy seuraava viesti:

Lännestä käsin pääsee näkemään, että Pravda-lehti pyytää Dubaissa asuvia lukijoita kertomaan lehdelle havaintojaan venäläisten oligarkkien huviloista, jahdeista ja yksityiskoneista Dubaissa. Kuvat ja videot olisivat toimituksen mukaan tervetulleita.

Venäjältä käsin tämän linkin avaaminen tuottaa ilmoituksen: Venäjän federaatio on estänyt tämän sivun.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ylen testi on yksi osoitus siitä, että venäläisten kanavien välittämä tieto sodasta on suurilta osin harhaanjohtavaa, valheellista ja propagandistista.

Venäläismedioissa siviiliuhrit usein kiistetään. Tosiassa esimerkiksi YK on vahvistanut (siirryt toiseen palveluun), että Ukrainassa on kuollut yli 1 600 siviiliä, joista yli sata on lapsia. Järjestön mukaan todelliset luvut ovat kuitenkin merkittävästi suurempia. YK:n mukaan suurin osa siviileistä on kuollut ilmaiskuissa, räjähdyksissä ja tulituksessa.

Tiedot muun muassa Butšan kaupungista kertovat myös, miten venäläisjoukot ovat surmanneet raa’asti siviilejä.

Kuvatiedot:

Aloituskuva: AOP, Google.com

Kuvakaappaukset julkaisujärjestyksessä: mk.ru, interfax.ru, realnoevremya.ru, tass.ru, e-news.su, svpressa.ru, fishki.net, Google.com (video), pravda.com.ua

Lue lisää: