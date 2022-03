Seurakuntien into lähettää jumalanpalveluksia verkossa romahti – mutta ei Riihimäellä, koska heillä on 12-vuotias hovistriimaaja Arvi Malinen

Eri puolella Suomea osa seurakunnista on luopumassa jumalanpalvelusten suoratoistosta koronarajoitusten poistuttua.

Riihimäen seurakunta on yksi niistä, jotka päättivät jatkaa messulähetyksiä, sillä tilaisuuksia katsotaan verkosta myös jälkikäteen.

– Paluuta entiseen ei ole. On ihan selvää, että on ihmisiä, jotka haluavat osallistua, mutta joille se ei fyysisesti ole mahdollista. Tämä palvelu on tätä päivää, vakuuttaa kirkkoherra Sirpa Viherä Riihimäen seurakunnasta.