Poliisi tutkii kahta epäiltyä murhan yritystä Helsingin Kannelmäessä

Rikosnimikkeenä on esitutkinnan tässä vaiheessa murhan yritys. Esitutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että rikoksesta epäillyt ovat suunnitelleet tekoa etukäteen. He ovat kohdistaneet uhreihin voimakasta väkivaltaa, joka on alustavien selvitysten mukaan ollut hengenvaarallista.