Silmukka kiristyy Putinin lähipiirin salaperäisten naisten ympärillä: rakastajattarien ja tyttärien luksuselämä saamassa loppunsa

Aiemmin tässä kuussa yhdysvaltalainen Page Six -julkaisu kertoi (siirryt toiseen palveluun) lähteisiinsä perustuen, että Kabajeva piileskelee luksusalppimajassa Luganon lähistöllä tiukkojen turvatoimien ympäröimänä.

Kabajevalla, 38, ja Putinilla, 69, on kerrottu olevan yhteensä neljä lasta: 2015 Sveitsissä syntyneet kaksostytöt sekä kaksi nuorta poikaa. Virallisesti lapsia ei ole koskaan vahvistettu. Lähteiden mukaan kaikilla lapsilla on Sveitsin kansalaisuus, ja oletettavasti sellainen on myös Kabajevalla salanimen turvin.