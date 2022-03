Herätys: Dyynille eniten Oscareita | Maailmantalouden näkymä heikentyi | Pakotteet iskevät Suomessa opiskeleviin venäläisiin

Venäjä tulitti useita kaupunkeja

Dyynille eniten Oscareita

Oscar-gaalassa eniten palkintoja on voittanut tieteiselokuva Dyyni. Elokuva on palkittu kuudessa kategoriassa muun muassa: leikkauksesta, äänisuunnittelusta, lavastuksesta, kuvauksesta ja erikoistehosteista.

Parhaan ohjauksen palkinnon sai Jane Campion lännendraamasta The Power of the Dog. Campion on kolmas nainen, joka on voittanut kyseisen palkinnon.