Muuttaako Venäjä strategiaansa Ukrainassa ja keskittyy idän Donbasiin? Presidentti Niinistö: "Pikku epäily terveellistä säilyttää"

Reuters kertoo, että esimerkiksi itärajalla Mariupolissa tilanne on kaupungin pormestarin mukaan kriittinen. Kaupunkiin on jäänyt loukkuun noin 100 000 ihmistä.

Sotilastiedustelun mukaan tarkoituksena on heikentää ukrainalaisten joukkojen puolustustahtoa ja välttää omiin joukkoihin kohdistuvia tappioita. Tiedustelu arvioi, että Venäjä jatkaa ukrainalaisiin kaupunkeihin kohdistuvaa voimakasta tulitusta, josta kärsivät etenkin siviilit.

Nyt Venäjä on kertonut muuttavansa hyökkäyksensä painopisteitä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut hieman yli kuukauden.

Venäjän armeija sanoo keskittyvänsä nyt Donbasiin

Venäjän armeija on pääosin saavuttanut Ukrainan "erikoisoperaation" ensimmäisen vaiheen tavoitteet, kertoi Venäjän asevoimien yleisesikunnan apulaispäällikkö, kenraalieversti Sergei Rudskoi perjantaina.

Hänen mukaansa Ukrainan asevoimien taistelukykyä on heikennetty, mikä antaa mahdollisuuden keskittyä operaation päätavoitteeseen, joka on Donbasin alueen vapauttaminen.

Rudskoin mukaan operaation alkuperäisenä tavoitteena ei ole ollut hyökätä ukrainalaisiin kaupunkeihin, sillä Venäjä on halunnut välttää siviiliuhreja. Hyökkäyksiä hänen mukaansa ei silti vieläkään suljeta pois.

Sodan alusta lähtien Venäjä on kuitenkin todennetusti iskenyt siviilikohteisiin useissa kaupungeissa. Ukrainassa on esimerkiksi tehty yli 70 iskua sairaaloita, ambulansseja ja lääkäreitä vastaan, Maailman terveysjärjestö WHO kertoo BBC:lle.