Epävarmat ajat saavat jotkut ostamaan jopa miljoonien arvoisia kultaharkkoja – "Ihmiset hakevat turvaa", sanoo kultakaupan johtaja

– Nyt on kova kysyntä. Helmikuun loppupuolesta lähtien on tehty niin paljon kauppaa kuin henkilökunnan puolesta pystytään, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Niklas Sundman.

Osakkeissa paremmat voitot

– Se on sinun harkkosi, kun olet ostanut sen. Se ei ole mitään elektronista tavaraa tietokoneessa vaan likviditavaraa, joka on arvossaan ympäri maailmaa.

Tämän vuoden aikana liike on myynyt jopa neljän miljoonan arvoisia kultaharkkoja, mutta tyypillisin ostos on sadan gramman harkko, joka maksaa nykyään noin 5 900 euroa.

Kullan hinta on nyt noin kaksituhatta dollaria per unssi, mikä on aika lähellä pandemian alkuaikojen tasoa vuonna 2020.

Kulta on sijoituksena "turvasatama"

– Yleensä olisi toivottavaa sijoittaa sellaiseen, missä on kassavirtaa, että sieltä voi odottaa kasvua ja tuottoa. Kulta on enemmän turvasatamatyyppinen sijoitus. Siinä ei ole mitään kassavirtaa.

Epävarmassa markkinatilanteessa kultaan sijoitetut varat voivat myös tuoda varmuutta osakesalkkuun, jos osake- ja valuuttakurssit heittelehtivät. Viime aikoina pörsseissä on ollut laskua, mutta kullan hinta on noussut.

Kriisit lisäävät kullan arvoa

– Kullan epävarmuussuoja on toiminut jossain määrin tänä vuonna, mutta siinä on aina riski, että kun markkinatilanne alkaa selkiytyä, kullan hinta lähtee laskuun. Tämä on vaarana erityisesti nyt, kun hinta on aika korkealla tasolla.