Kuopiossa Kallansilloilla iso liikenneonnettomuus – mukana jopa 10 autoa ja valtatie 5:n liikenne etelään on poikki

Hätäkeskukseen ilmoitettiin kello 15.30 aikaan liikenneonnettomuudesta, jossa on osallisena jopa yli kymmenen ajoneuvoa, joissa parikymmentä ihmistä. Onnettomuuspaikka on tiellä 5 Kallansilloilla, joka on Kuopion ja Siilinjärven välillä.