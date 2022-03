Keskusta hakee uutta maatalousministeriä – Kalmari ja Katainen nosteessa

Ministeriryhmässä nyt vain yksi nainen

Seuraaja löytyy joko eduskuntaryhmästä tai keskustan europarlamenttiryhmästä. Naisehdokkaat ovat vahvoilla, koska keskustan viisihenkisen ministeriryhmän ainoa nainen on tällä hetkellä puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko .

Keskustanaisten hallitus tukee tehtävään Keski-Suomen vaalipiirin kansanedustaja Anne Kalmaria , joka toimii maatalousvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan agronomi ja kasvattaa maatilallaan Kivijärvellä ylämaankarjaa.

Keskustavaikuttaja kertoo, että Kalmarin lisäksi myös europarlamentaarikko Elsi Kataisella on nostetta. Pohjoissavolainen Katainen on koulutukseltaan agrologi-AMK. Lypsykarjatila Pohjois-Savon Pielavedellä on siirtynyt sukupolvenvaihdoksessa Kataisen pojalle.