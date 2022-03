Yle Kiovassa: Pavel teki pitkän uran Neuvostoliiton laivastossa – nyt hän menetti kotinsa Venäjän ilmaiskussa

Se on mahdotonta, koska hänen kaksionsa seinä puuttuu kokonaan. Se romahti Venäjän ilmaiskussa.

Roskakatoksella ollut henkilö sen sijaan menehtyi. Edelleen on epäselvää, oliko kuollut mies vai nainen. Ruumis silpoutui niin pahasti, ettei sukupuolta ole pystytty selvittämään.

Vinohradar on Kiovan kantakaupungin laitamilla oleva asuinalue, joka ei ole sodan etulinjaa. On epäselvää, miksi Venäjä päätti iskeä juuri tänne.

– Huusin veljelleni, että etsi henkilöpaperit, meidän on paettava, Pavel kertoo kauhistuttavan aamun tapahtumista.

Kiovan kantakaupungissa suurin osa rakennuksista on kunnossa, mutta siellä missä Venäjä on iskenyt, tuho on täydellistä.