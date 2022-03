Analyysi: Kun Oscareissa lyödään julkkista tv-kameroiden edessä, palkittuja elokuvia ei muista kukaan

Oscar-gaalassa nähtiin varhain maanantaiaamuna jotain hätkähdyttävää. Filmitähti Will Smith nousi lavalle ja löi koomikko Chris Rockia . Paikalleen palattuaan hän huusi vielä Rockille kirosanoilla kuorrutettuna, että tämä jättäisi Smithin vaimon rauhaan.

Pinkett Smith on kalju, mikä johtuu ilmeisesti hänen sairastamaan alopeciasta, eli hiusten ja karvojen lähdöstä.

Sosiaalinen media oli ja on täynnä Will Smithiä. Muita gaalassa palkittuja ei niinkään.

Kuva: Rob Latour/Shutterstock/All Over Press

Gaalan tiivistäminen ei onnistunut

Kirjoitin eilen siitä, kuinka Oscar-gaala potee identiteettikriisiä . Juhlistaako se taiteellisesti kunnianhimoista elokuvaa vai ison yleisön viihdettä? Oscareissa palkittiin Ryusuke Hamaguchin kolmetuntinen japaninkielinen draama Drive My Car, mutta noteerattiin myös yleisön suosikkeja Spider-Manista Justice League -elokuvaan.

Viesti oli selvä: Tv-gaalasta täytyy saada löysät pois, koska tapahtumalla on ollut tapana venyä yliajalle. Se onnistuu parhaiten saksimalla vähemmän tärkeät kategoriat (kuten paras musiikki) suorasta lähetyksestä.

Muistetaanko voittajia?

Gaalalla oli pitkästä aikaa myös juontajat, mikä sekin vahvisti tunnetta siitä, että nyt on palattu takaisin normaaliin. Amy Schumer , Regina Hall ja Wanda Sykes suoriutuivat tehtävästään mallikkaasti.

Netflix ei vieläkään saanut parhaan elokuvan Oscaria. The Power of the Dogin 12 ehdokkuudesta realisoitui vain yksi, Jane Campionin paras ohjaus. Sen sijaan Apple nousi sisäkaarteessa ohi.