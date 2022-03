R-kioskin työntekijä oli juuri poissa kassalta, kun henkilöauto rysähti siihen seinän läpi – iäkäs mies painoi vahingossa jarrun sijaan kaasua

R-kioski sijaitsee keskeisellä paikalla Karhulan Sammonaukiolla, ja sen vieressä on useita liikennevaloristeyksiä. Mies oli yrittänyt pysähtyä liikennevaloihin ja ajautunut lopulta lähellä olevan rakennuksen seinään.

Myyjällä oli onnea

Auto meni läpi elementtitalosta kohdasta, jossa on oikeasti ikkunat, mutta jotka on naamioitu R-kioskin mainoslevyillä seinäksi. Yli puolet autosta upposi kioskin myymälätiloihin, jotka tuhoutuivat törmäyskohdasta täysin. Pelastuslaitos arvioi, että nopeutta on ollut noin 50–60 kilometriä tunnissa.