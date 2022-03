Venäjän kielen tulkeista on huutava pula: Suomessa pelätään kielen demonisoinnin vaikuttavan opiskeluun

Asiointitulkkaamisen tarve on kasvanut Ukrainasta saapuneiden myötä. Suurempi osa heistä puhuu venäjää kuin englantia, kertoo Tampereen yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin professori Sanna Turoma. Video: toimittaja Elina Nieminen, kuvaaja Marjut Suomi / Yle

Oppilaitoksissa pelätään Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vaikuttavan venäjän kielen hakijamääriin. Sota on lisännyt tulkkien tarvetta ja tilanteen pelätään entisestään pahenevan.

Tampereen yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin professori Sanna Turoma sanoo, että tämä on todellinen huoli.

– Venäjän demonisointi on tuttua ajalta ennen sotaa. Tämä on traaginen tilanne ja on ymmärrettävää, että Venäjä näyttäytyy koko maailman pahiksena.

Professori on huolissaan ennakkoluulojen heijastamisesta venäjän kieleen ja kulttuuriin.

Venäjää voi opiskella Tampereella ja viidessä muussa yliopistossa. Yhteishaku päättyy keskiviikkona ja silloin nähdään, miten sota vaikuttaa opiskelijamääriin.

– Varovainen arvioni on, että sota vaikuttaa negatiivisesti hakijamäärään. Kolme päivää on vielä tehokasta peliaikaa, Turoma sanoo.

Opiskelijoitakin on jo pyydetty tulkeiksi. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Tyypillisesti venäjän kieltä opiskelevat valmistuvat kääntäjiksi, tulkeiksi, opettajiksi tai valtionhallinnon tai puolustusvoimien palvelukseen.

Suomessa ei ole professorin mukaan tarpeeksi venäjän osaajia. Tämä on tullut esiin, kun sota on tuonut Suomeen paljon ukrainalaisia pakolaisia ja tulkeista on huutava pula. Venäjän kieltä osaavat oppivat helpommin myös ukrainan kielen ja moni ukrainalainen osaa venäjää.

– Viimeisimmän näkemäni tilaston mukaan 20 prosenttia ukrainalaisista puhui venäjää äidinkielenä ja monet muut osaavat venäjää. Monet tänne tulijoista osaavat todennäköisesti paremmin venäjää kuin englantia, Turoma sanoo.

Tämä näkyy siinä, että myös opiskelijoita on pyydetty tulkeiksi.

Venäjän kieli on politisoitunut

Myös yliopisto-opettaja Olga Nenonen varoittaa demonisoimasta venäjän kieltä ja kulttuuria.

– Kieli on usein politiikan tekemisen väline. Venäjän hallinto käyttää sitä hyväkseen. Venäjän kieli on politisoitunut. Venäjän kieli ei ole Putinin tai hänen hallintonsa yksinoikeus, Turoma sanoo.

Venäjä on myös Putinin vastustajien kieli. Nenosen mukaan venäjän kieli on myös paljon muuta kuin poliittisen sanoman väline.

– Venäjän kieli on myös valtavan arvokkaan humanistisen ja kulttuuriperinnön kieli. Se on Leo Tolstoin pasifismin kieli, Tshehovin modernin ihmiskuvan kieli ja venäläisen elokuvan kieli. Kaikki tämä on antanut valtavasti myös länsimaille.

Nenonen muistuttaa, että venäjän kieltä puhutaan koko entisen Neuvostoliiton alueella ja myös Suomessa.

Venäjän-tuntijoita tarvitaan

Ensimmäisen vuoden opiskelija Ville Porkka alkoi opiskella venäjää lukiossa. Häntä kiinnostaa kääntäminen ja tulkkaus.

Porkka ei ole kohdannut ennakkoluuloja opiskelemansa aineen takia. Sota Ukrainassa on kuitenkin puhuttanut ja sodan vaikutusta hakijamäärään on pohdittu opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa.

Hän suosittelee opintoja samoin kuin Sebastian Lohja. Lohja on poliisista opintovapaalla ja opiskelee venäjän kieltä ja kulttuuria. Hän uskoo, että Suomessa tarvitaan Venäjä-osaamista lähivuosina.

Lohja ei pidä mahdottomana sitäkään, että Venäjältä pakenee isoja ihmismääriä Suomeen.

Ukrainan sota on traaginen ja se on koskettanut henkilökohtaisesti opiskelijoita. Esimerkiksi tamperelaisia opiskelijoita joutui palaamaan Venäjältä vaihdosta kotiin.

Opiskelijan mukaan on kuitenkin sivistyneen yhteiskunnan merkki, että pystytään erottamaan kieli ja Kremlin politiikka toisistaan.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Keskustelu on auki 30. maaliskuuta kello 23.00 asti.