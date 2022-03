Venäjän kansallistamia lentokoneita on saatu jo takaisin – niistä voi silti tulla romurautaa

Ulkomaiset lentokoneiden vuokraajat alkavat menettää toivonsa saada venäläisyhtiöille vuokrattuja lentokoneita takaisin. Koneista vain muutamia kymmeniä on palautunut vuokraajille.

Venäläisten lentoyhtiöiden olisi pitänyt palauttaa maanantaina takaisin yli 400 vuokrattua konetta, joiden leasingsopimukset on irtisanottu osana EU:n pakotteita. Koneet pysyivät Venäjällä, ja niillä lennettiin maan sisäisiä lentoja.

Leasingyhtiöt varautuvat siihen, että koneista vain murto-osa saadaan takaisin.

Tähän mennessä vain noin 80 konetta on päätynyt takaisin leasingyhtiöiden haltuun, kun koneet on pysäytetty Venäjän ulkopuolisille kentille.

– Seuraamme jokaista konetta, ja kun huomaamme sen olevan menossa johonkin kolmanteen maahan, olemme yhteydessä maan ilmailuviranomaisiin, jotta koneet saataisiin pysäytettyä, sanoo Euroopan komission liikkumisen ja liikenteen pääosaston pääjohtaja Henrik Hololei.

Uusia koneiden takavarikointeja tuskin tapahtuu, sillä venäläisyhtiöt lentävät leasingkoneilla enää sellaisiin maihin, jotka eivät ole ottaneet käyttöön EU:n määräämiä pakotteita.

Matkailun ja lentoliikenteen analysointiyrityksen Ciriumin mukaan venäläisyhtiöillä on hallussa 515 ulkomaalaisten yhtiöiden omistamaa lentokonetta. Näistä viikon aikana on lennetty vain 245 koneella. Eniten käytössä on Airbusin valmistamia matkustajakoneita.

Pitkäaikaiseen pysäköintiin siirrettyjen koneiden suuri määrä kertoo siitä, että lentoyhtiöt vähentävät myös Venäjän sisäisiä lentoja. Esimerkiksi maanantaina päivällä Venäjän ilmatilassa lensi samanaikaisesti noin sata venäläisyhtiön konetta, mikä on tuntuvasti vähemmän kuin ennen EU-pakotteiden voimaantuloa.

Euroopan komission liikenteen pääosaston pääjohtaja Henrik Hololei kertoi Eurocontrollin tilaisuudessa, että EU seuraa jokaisen Venäjälle vuokratun koneen lentoja, ja pyrkii estämään koneilla operoinnin heti, kun kone menee Venäjän ulkopuolelle.

Noin 700 venäläisyhtiöiden lentokonetta on ollut rekisteröity Bermudalle. Nämä koneet tunnistaa VP- ja VQ-alkuisista rekisteritunnuksista. Näiden lentokelpoisuustodistukset on peruutettu, joten koneilla ei saisi enää lentää.

Siksi koneita on viime viikkoina siirretty Venäjän kansalliseen ilma-alusrekisteriin. Venäjä on perustanut kansallisen lentokelpoisuusjärjestelmän, johon hyväksytään myös ulkomailla valmistettuja lentokoneita.

Aeroflotin Airbus A321 jäi Geneven lentoasemalle maaliskuussa, kun Sveitsin ilmailuviranomaiset estivät koneen paluun takaisin Venäjälle. Kuva: Salvatore di Nolfi / EPA

Venäjälle jääneistä leasingkoneista ehkä romurautaa

Ulkomaiset leasingyhtiöt varautuvat tekemään jopa 10 miljardin dollarin alaskirjauksen, jos koneita ei saada takaisin Venäjältä.

Vaikka koneet palautuisivat omistajille, niiden palautusarvo on todennäköisesti olematon. Kaikkia koneita ei voida ottaa takaisin lentoliikenteeseen.

Syynä on se, että koneilla on oltava katkeamaton huoltohistoria, mikä varmistaa lentoturvallisuutta. Se edellyttää, että huollossa on käytetty alkuperäisvalmistajien aitoja, helposti jäljitettäviä komponentteja.

Siitä ei voida nykyisessä tilanteessa olla varmoja.

Länsimaiden Venäjä-pakotteet kohdistuvat myös huoltojen ja varaosien toimituksiin, ja lentoyhtiöiden huolto-organisaatioiden omien varastojen loppuessa vaihtoehtona on käyttää hyväksymättömiä komponentteja, tai purkaa osia muista koneista.

Maailmalla on helposti saatavilla myös hyväksymättömiä varaosia, joita on saatettu purkaa esimerkiksi romutetuista koneista.

Menetyksiä pienentävät vuokranantajilla olevat vakuudet, jotka kattavat osan tappioista. Luottoluokituslaitos KBRA sanoi uutistoimisto Reutersille, että 20 miljoonan dollarin arvoisen lentokoneen vakuus voi olla noin 450 000 dollaria, mikä vastaa kolmen kuukauden vuokraa.

Vakuus kuitenkin vaihtelee, riippuen koneen vuokraavan lentoyhtiö luottoarviosta.

Suhoi Superjet SSJ-100 on Venäjän siviili-ilmailuteollisuuden uusin tuote, jonka toivottiin kiinnostavan myös eurooppalaisia lentoyhtiöitä. Kuva: Kris Christiaens / AOP

Venäjä lisää omien lentokoneiden valmistusta

Komponenttitoimitusten keskeytyminen vaikeuttaa myös Venäjän omaa lentokonetuotantoa.

Lentokoneenvalmistaja The United Aircraft Corporation kertoo, että sillä on osia 19:n Suhoi Superjet SSJ-100-koneen valmistamiseen. Kyseessä on Venäjän siviili-ilmailuteollisuuden uusin konetyyppi, jolla voidaan kuljettaa vajaat sata matkustajaa enintään 4000 kilometrin päässä sijaitseviin kohteisiin.

Yhtiö aikoo korvata vuoteen 2024 mennessä kaikki SSJ-100-koneen valmistuksessa käytettävät tuontikomponentit Venäjällä valmistetuilla osilla, jolloin valmistus voisi alkaa uudelleen.

Myös Moskovan itäpuolella Kazanissa sijaitseva lentokonetehdas lisää TU-214-koneiden valmistusta. Yhtiö on valmistanut vuosittain kolme uutta konetta, mutta tuotantoa on tarkoitus kasvattaa kymmeneen koneeseen vuodessa.

Vuonna 2024 on tarkoitus aloittaa venäläisen IIjušin laajarunkokoneen modernisodun version Il-96-400M tuotanto. Nelimoottorinen kone on tarkoitettu kaukolennoille, ja sen on suunniteltu kuljettavan jopa 390 matkustajaa.

