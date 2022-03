Will Smithin lyönti nousi puheenaiheeksi Hollywoodissa: osa tuomitsee, osa ei

Viimeöinen Oscar-gaala synnytti puheenaiheen, joka on saanut sosiaalisen median kuumenemaan. Oscareissa parhaan dokumenttielokuvan palkintoa jakamassa ollut koomikko Chris Rock totesi näyttelijä Will Smithin vaimon Jada Pinkett-Smithin näyttävän siltä, kuin tämä valmistautuisi esiintymään G.I. Jane - eli Sotilas Jane -elokuvan (1997) kakkososassa.

Will Smith ei tästä tölväisystä pitänyt, vaan käveli lavalle ja löi Rockia kasvoihin. Hollywoodissa episodi, jota aluksi luultiin jopa käsikirjoitetuksi, on herättänyt reaktioita laidasta laitaan.

Will Smithin poika Jaden Smith puolusti isäänsä Twitterissä ja totesi, että "juuri näin me selvitämme tilanteen". Kommentti on saanut aamupäivään mennessä yli 400 000 tykkäystä.