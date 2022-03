Ihmisten veressä havaittiin ensi kertaa muovia

Euroopan kemikaalivirasto on suositellut, ettei EU:ssa enää saisi käyttää mikrohelmiä kosmetiikassa. Niillä lisätään voiteiden lisäksi muun muassa hammastahnan tehoa. Kielto on EU:n komission käsittelyssä, ja päätöstä odotetaan tänä vuonna. Muoviset minihelmet on jo kielletty muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja moni valmistaja on luopunut niistä itse mainehaitan vuoksi.

Kuva: Tim Gainey / AOP