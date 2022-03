Harvinainen Charizard-Pokémon-kortti myytiin yli 400 000 dollarilla

Yhdysvalloissa myytiin viime viikolla harvinainen Pokémon Charizard-kortti yli 400 000 dollarilla. Kallein yksittäisestä Pokémon-kortista maksettu hinta on yli 700 000 dollaria.

Yhdysvalloissa on jälleen lyöty ennätyksiä Pokémon-korttikaupoilla, kun pelin ensimmäisestä englanninkielisestä korttisetistä myytiin harvinainen, täydellisen luokituksen saanut Charizard No. 4 -kortti. Sen hinta PWCC-huutokaupassa (siirryt toiseen palveluun) nousi viime viikolla 420 000 dollariin (noin 382 000 euroon), mikä on korkein kyseisen sarjan Charizard-kortista koskaan maksettu summa.

Viime viikolla myyty Charizard No. 4 keräsi kovan summan, koska sillä on täydellinen PSA GEM-MT 10 -korttiluokitus. Luokitukseen päästäkseen kortin täytyy olla käytännössä virheetön: esimerkiksi kaikkien neljän kulman on oltava terävät, kortissa ei saa olla taitoksia, kulumaa tai muita vaurioita, ja alkuperäisen kiillon pitää olla täydellinen. Myös kuvan sijainti täydellisesti kortin keskellä on luokitukseen vaikuttava asia.

Kyseistä Charizard No. 4 -korttia on tehty aikanaan 3 000 kappaleen ensipainos, mutta vain 121 niistä on ansainnut täydellisen PSA 10 -korttiluokituksen, huutokauppa PWCC kertoo.

Kortin hintaa nosti erityisesti se, että se on yksi siisteimmistä yksilöistä maailmassa. Kortissa ei ole näkyvää haalistumaa, kuva on täydellisesti keskellä, ja kortin holo eli kiilto vaikuttaa virheettömältä.

Kaikkein tunnetuin Pokémon-kortti

Ensimmäinen englanninkielinen Pokémon-korttisetti Base Set julkaistiin tammikuussa 1999, kolmisen vuotta ensimmäisen japaninkielisen setin jälkeen.

Base Setiin kuuluu 102 erilaista korttia, joista jättisummia huutokaupoissa kerännyt Charizard on numero neljä. Sillä on Base Setin korteista kaikkein kovin attack power eli hyökkäysvoima.

Tämä Charizard-kortti myytiin aiemmin maaliskuussa yli 300 000 dollarilla. Vastaavanlainen kortti keräsi viime viikolla ennätykselliset 420 000 dollaria. Kuva: Heritage Auctions

PWCC-huutokaupan (siirryt toiseen palveluun) sivuilla kerrotaan, että "tämän historiallisen taideteoksen" on suunnitellut palkittu taiteilija Mitsuhiro Arita. Kortti on huutokaupan mukaan "kaikkein tunnetuin koskaan tehty Pokémon-kortti".

Vastaavanlainen ensipainoksen Charizard No. 4 -Pokémon-kortti myytiin aiemmin tässä kuussa Yhdysvalloissa reilun 300 000 euron (336 000 dollarin) hintaan, kertoo CNN. (siirryt toiseen palveluun) Myös sillä oli täydellinen PSA GEM-MT 10 -korttiluokitus. Ennen PWCC:n viime viikkoista huutokauppaa aiempi ennätyshinta vastaavanlaiselle kortille oli 399 000 dollaria, Forbes-lehti puolestaan kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Kallein Charizard maksoi puoli miljoonaa

Kaikkien aikojen kallein Charizard-kortti on viime vuonna myyty erittäin harvinainen japanilainen Topsun Charizard (siirryt toiseen palveluun). Goldin Auctions (siirryt toiseen palveluun) -huutokaupassa sen hinta kipusi lähes puoleen miljoonaan, eli 493 230 dollariin (noin 450 000 euroon).

Vaikka kortin luokitusmerkinnässä on vuosiluku 1995, kortti tuli levitykseen Japanissa vuonna 1997 Top-Seika-purkkapakettien kylkiäisenä. Jokaisessa paketissa oli kaksi palaa purkkaa ja kaksi Topsun-korttia.

Puolella miljoonalla myyty kortti on erittäin harvinainen, sillä siinä on sininen tausta. Se on lisäksi virhekortti, koska siitä puuttuu vasemmasta yläkulmasta Pokémonin numero.

Pikachu Illustrator kaikkein kallein

Kaikkein kallein koskaan myyty Pokémon-kortti on kortteihin keskittyvän Ludkins Median (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuoden 1998 Pikachu Illustrator -promokortti, joka myytiin aiemmin tänä vuonna yli 720 000 dollarin, eli yli 650 000 euron hintaan.

Kortista ehdittiin helmikuussa huutaa jopa 900 000 dollaria, mutta kauppa jäi toteutumatta, joten kortti tuli uudelleen myyntiin sitä aiemmin huutaneille. Nyt hinnaksi vahvistui Ludkins Median mukaan 720 000 dollaria, mikä on sekin korkein yksittäisestä Pokémon-kortista maksettu rahamäärä.

Pikachu-korttia jaettiin vuonna 1998 japanilaisen CoroCoro-lehden kuvituskilpailun voittajille. Korttia uskotaan olevan vain 39 kappaletta. Korteista tiettävästi 24 on saanut PSA-luokituksen.

Ennätyssummalla myydyn kortin luokitus oli PSA 7, eli siinä oli havaittavissa esimerkiksi kulumaa. Täydellisellä PSA 10 -luokituksella tiedetään olevan ainakin yksi Pikachu Illustrator -kortti. Se ei ole ainakaan vielä myynnissä, eikä sen hinta-arviota uskalla edes veikata.

