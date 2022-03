Metallin korkea hinta kasvatti Nornickel Harjavallan liikevaihtoa

Yhtiö ilmoitti vuosi sitten lisäävänsä tuotantokapasiteettiaan, jotta se pystyy vastaamaan sähköautojen akkumetallien kasvavaan kysyntään. Tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa nikkelin tuotanto vuoteen 2026 mennessä.

Norilsk Nickel on tullut tunnetuksi urheilusponsoroinnista. Yhtiö on eräs Helsingin Jokerien omistajista. Yhtiö on tukenut kotimaakuntansa jääkiekkoliigaseuraa Porin Ässiä, mutta Ässät vetäytyi yhteistyöstä Venäjän aloitettua sodan Ukrainaa vastaan.