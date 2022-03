Kotkan tapahtumakeskuksen rakennuttajayhtiö ei niele Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulkintaa: "Katson, että kriteerit ovat täyttyneet"

KKV: "Hankintayksikkö arvioi itse, miten päätös jatkossa vaikuttaa"

KKV:lla on mahdollisuus tehdä esitys suorahankinnoista markkinaoikeuteen sekä antaa hallinnollista ohjausta, kuten tässä tapauksessa on tehty.

– KKV on arvioinut, että Backstaffilla on ollut oikeus siirtyä suorahankintamenettelyyn, koska avoimessa menettelyssä ei tullut tarjouksia. Suorahankinnan edellytyksenä on kuitenkin ollut se, että alkuperäisen hankinnan ehtoihin ei tehdä olennaisia muutoksia. Tässä tapauksessa niitä on jouduttu tekemään, ja siksi kilpailutus olisi pitänyt tehdä muutetuilla ehdoilla suorahankinnan sijaan, Vanonen sanoo.