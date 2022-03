Bussit Venäjältä Suomeen ovat olleet täysiä, kun junaliikenne päättyi – yhtiöt aikovat lisätä vuoroja kasvaneen kysynnän takia

– Äitini on nyt saapunut ensimmäistä kertaa Suomeen vuoden 2019 jälkeen. Hän ei ole matkustanut koko pandemian aikana ja pääsi nyt viime lauantaina melkein viimeisellä junalla Suomeen. Hänen on kuitenkin palattava takaisin bussilla, sanoo teatteritaiteen maisteri, Pietarista Suomeen 12 vuotta sitten muuttanut Anastazia Trizna .

Bussiyhtiöillä aikeita lisätä vuoroja

Myös venäläinen Sovavto aikoo lisätä vuoroja Helsinkiin ja Lappeenrantaan. Tähän saakka yhtiö on ajanut kuusi vuoroa viikossa Helsinkiin eli vuoron kaikkina päivinä maanantaita lukuun ottamatta. Vastaavasti Lappeenrantaan on liikennöity neljä vuoroa viikossa, nyt suunnitellaan kuutta vuoroa viikossa.

– Bussivuorot ovat olleet lähes täysiä, joten aiomme lisätä myös maanantaivuorot Helsinkiin ja kaksi lisäpäivää Lappeenrantaan. Ongelmana on kuitenkin saada riittävästi kuljettajia, sanoo projektihallinnan apulaisjohtaja Sergey Petrosyan Sovavtosta.

Petrosyanin mukaan lippujen kysyntä on kasvanut junaliikenteen päättymisen jälkeen. Yhtiö on jatkanut lippujen voimassaoloaikaa 45:stä päivästä 60:een.

Bussien etu Allegroon verrattuna on se, linja-autot voivat kuljettaa myös kolmansien maiden kansalaisia, ei pelkästään Suomen ja Venäjän kansalaisia. Korona-aikana muiden maiden kansalaisten matkustaminen Allegro-junissa oli kielletty.

Matkahuollolla ei ole tietoa liikennöin lopettamisesta maiden välillä

Matkahuolto on yksityinen linja-autoliikenteen palvelu- ja markkinointiyritys, jonka omistaa Linja-autoliitto osastoineen. Matkahuolto kokoaa ja tiedottaa bussiliikenteestä koko maassa.

– Bussiliikenneyhteydet ovat erittäin tärkeitä nyt, kun juna- ja lentoliikenne Venäjältä Suomeen ja muihin EU-maihin on pysähtynyt, Jaakkola sanoo.

Bussiliikenteessä runsaasti matkustajia

Kaakkois-SuomessaVaalimaan rajanylityspaikan kautta on tullut neljä reittiliikennevuoroa päivässä, Nuijamaalla kaksi vuoroa molempiin suuntiin päivässä.

Allegron kyydissä on kulkenut päivittäin noin 300–400 matkustajaa.

Henkilöautoliikenne on ollut vähäistä jo nyt koronarajoitusten vuoksi. Raja-asemien ruuhkautumiseen ei uskota jatkossakaan.

– Liikenne on ollut 10–15 prosenttia koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna maantieliikenteen rajanylityspaikoilla, esimerkiksi Nuijamaalla ja Vaalimaalla, joten siellä on paljon kapasiteettia hyödynnettäväksi henkilö- ja bussiliikenteen osalta.

– Se on iso pelko. Pelkona on, että Venäjä sulkisi rajansa oman maan kansalaisilta kokonaan tai he voisivat matkustaa korkeintaan erikoisluvilla, sanoo Suomessa asuva Anastazia Trizna.