Leevi and The Leavingsin kadonnut video nyt julki – harvinainen livetallenne löytyi kirjahyllyn takaa

Leevi and The Leavings: Muotitietoinen

– Jos asiat olis menneet niinkuin mä tahdoin, niin me ei oltais koskaan edes tultu esiin. Kaikki olis saaneet ihmetellä, keitä tässä soittaa.

Näin kuvaili tuntojaan Gösta Sundqvist Ylen Mediakoppanian dokumentissa 1980-luvun loppupuolella, jolloin he olivat jo nousseet yhdeksi Suomen suosituimmaksi yhtyeeksi.

Timo-Kalevi Forrsin uudessa kirjassa Leevi and The Leavings-Hittitehtaan tarina ääneen pääsevät myös Göstan kanssa soittaneet muusikot ja tietenkin maestro itse.

Muotitietoinen

– Tätä ei pitänyt olla missään, kertoo Timo-Kalevi Forrs ja työntää kouraani muistitikun, joka sisältää Leevi and The Leavingsin ensimmäisen tv-esiintymisen.

– Se löytyi yhtyeen kitaristi-basisti Risto "Rife" Paanasen kirjahyllyn takaa VHS-kasetilta, jonka Gösta itse oli alunperin nauhoittanut.

– Video on vuodelta 1980 ja se on kopioitu ainakin pariin kertaan, joten laatu on kaukana digitaalisesta, mutta olennainen välittyy.

Muotitietoinen-kappale on playback, joka on kuvattu flippereiden keskellä. Yhtyeellä on valkoiset paidat ja kravatit ja biisi on tekstitetty. Gösta Sundqvistilla on hihassaan surunauha, syy siihen ei ole tiedossa, eikä kukaan elossa oleva muista, onko esiintyminen näytetty MTV:n vai Ylen ohjelmistossa.

– Kiitos Göstan järjestelmällisyyden se kuitenkin on säilynyt, virnistää Forrs.

Keikkailemattomuus

Leevi and The Leavings julkaisi kaikkiaan 16 studioalbumia. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Teuvo, maanteiden kuningas, Mitä kuuluu, Marja-Leena, Pohjois-Karjala, Itkisitkö onnesta ja Vasara ja nauloja.

Leevi and the Leavingsin ainoa julkinen esiintyminen tapahtui Suomen vuoden 1981 Euroviisu-alkukarsinnassa kappaleella Sinisilmä mansikkasuu, joka putosi jatkosta yleisöäänestyksen perusteella. Suomea Euroviisuihin lähti tuolloin edustamaan Riki Sorsa. Leevi and the Leavings ei kappaletta koskaan levyttänyt, mutta se löytyy tallenteena Aarne Tenkasen tulkitsemana.

Keikkailemattomuus oli alunperin leikittelyä Leevi and The Leavings -mytologialla ja maailmalla, johon kuuluivat oudot, pitkälle menevät lupaukset mm elokuvista ja faktan ja fiktion sumeilematon sekoittaminen.

Lopullisen sinetin esiintymisistä kieltäytymiselle löi Göstan julkisuuden karttelu ja kunnianhimo, jonka kasvaessa esiintymisten olisi pitänyt olla koko ajan vain parempia ja parempia. Sundqvistille riitti studion magiikka.

Tarjouksia kuitenkin sateli, ja Sundqvist kertoi niistä yleensä yhtyeellekin jälkikäteen – esimerkiksi eräs suomalainen merkittävä rockfestivaali tarjosi silloin hyvin suurta 600 000 markan esiintymispalkkiota 1980–90 -lukujen vaihteessa.

Kaksi keikoiksi luettavaa vetoa he kuitenkin heittivät.

Äimärock-festivaaleilla Iittalassa kesällä 1978 Leevi and The Leavings esiintyi useiden todistajalausuntojen mukaan nimillä Rife Paananen & Kyytipojat ja Tarmon Dynamo. Väliaikamusiikkina soitettiin jo studiossa äänitetyt ”Mitä kuuluu, Marja-Leena?” ja ”Rakas Annika…”, jotka julkaistiin singlenä myöhemmin kesällä.